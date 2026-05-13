‘왕사남’ 유해진 “암 환자 치료에 써달라”…서울아산병원에 1억원 후원

세줄 요약 유해진, 암 환자 치료 위해 1억원 기부

서울아산병원, 첨단 치료·환경 개선에 활용

누적 기부액 2억원, 꾸준한 나눔 이어감

이미지 확대 장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 주인공 엄흥도 역을 맡은 유해진. 서울신문 DB

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배우 유해진(56)이 암 환자 치료 환경 개선을 위해 1억원을 기부했다.서울아산병원은 13일 유해진이 최근 암 환자 치료 기금으로 1억원을 전달했다고 밝혔다. 후원금은 암 환자를 위한 첨단 치료 시스템 구축과 치료 환경 개선 등에 사용될 예정이다.유해진은 “암과 싸우는 환자들이 힘든 투병 과정을 잘 이겨내고 평범한 일상을 되찾길 바라는 마음에서 후원을 결심했다”며 “많은 암 환자가 더 나은 환경에서 편안하고 안전하게 치료받을 수 있길 소망한다”고 밝혔다.유해진의 기부는 이번이 처음이 아니다. 그는 코로나19 확산세가 이어지던 2022년 의료진 응원과 소아 환자 치료 지원을 위해 서울아산병원에 5000만원을 후원했다. 이듬해에도 5000만원을 추가 기부했으며 이번 후원까지 포함한 서울아산병원 누적 기부액은 2억원이다.특유의 소탈한 이미지와 인간적인 연기로 사랑받아 온 유해진은 최근 장항준 감독의 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 주인공 엄흥도 역으로 관객들과 만났다. 그는 작품 활동과 함께 의료진과 환자들을 위한 후원도 꾸준히 이어가고 있다.이현정 기자