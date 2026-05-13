서울시립대, ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’ 성료

세줄 요약 서울시립대, 차세대 통신·국방 융합 워크숍 개최

주요 대학·방산 관계자 참석, 적용 가능성 논의

5개 대학-한국NI 산학협력 MOU 체결

이미지 확대 지난달 29일 열린 ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’. 서울시립대 제공

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서울시립대학교 차세대통신 혁신융합대학사업단은 지난달 29일 한국내쇼날인스트루먼트(한국NI), LIG D＆A와 공동으로 ‘차세대 통신 및 국방 융합 기술교류 워크숍’을 개최했다고 13일 밝혔다.이번 워크숍은 서울시립대를 비롯해 국민대, 한국항공대, 전남대, 울산과학대 등 주요 대학과 방위산업계 관계자들이 참석한 가운데 차세대 통신 기술의 국방 시스템 적용 가능성을 논의하고 실질적인 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.행사에서는 ▲5G 디지털트윈 및 전술통신 체계 ▲전자전 임무 분석 및 통합 테스트 전략 ▲AI 기반 반도체 설계 및 우주 보안 핵심기술 등 국방과 첨단 ICT 기술을 결합한 다양한 주제가 발표됐다. 아울러 서울시립대 등 5개 대학은 한국NI와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.김태곤 리포터