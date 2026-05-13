주왕산 홀로 산행 나섰던 11세 초등생… ‘추락 손상’ 1차 소견

대구서 빈소 마련…부검 여부 오늘 결정

이미지 확대 지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 주봉으로 홀로 등산하러 나섰다가 숨진 채 발견된 A(11초·6)군의 생전 모습. 연합뉴스

세줄 요약 주왕산서 실종된 초등생 A군 숨진 채 발견

시신 검시 결과 추락에 의한 손상 1차 소견

경찰, 현장 상황 토대로 정확한 경위 조사

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경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생 A(11)군 시신을 확인한 결과 ‘추락에 의한 손상’이라는 1차 소견이 나왔다.12일 경북경찰청과 대구지검 등에 따르면 A군에 대한 검시 결과 이러한 소견이 확인됐으며, 추가적인 사인 확인을 위한 부검 실시 여부는 이날 중 결정될 것으로 보인다.경찰은 조사 결과 실종 당일 A군이 휴대전화를 소지하지 않았으며, 애초 대구 자택에서부터 휴대전화를 가져오지 않았던 것으로 파악했다.A군 빈소는 주거지인 대구에 마련될 예정이다.A군은 지난 10일 가족과 함께 주왕산국립공원을 찾았다가 홀로 산행에 나선 뒤 연락이 끊겨 실종됐다.당국은 경찰·소방·국립공원공단 등 인력 350여명과 헬기, 드론, 구조견 등을 투입해 수색 작업을 벌였고, 지난 12일 오전 10시 13분쯤 주왕산 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀 지역에서 숨진 A군을 발견했다.경찰은 검시 결과와 현장 상황 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.청송 김상화 기자