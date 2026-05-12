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청송 주왕산 실종 초등생 숨진 채 발견…실족 추정

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김상화 기자
수정 2026-05-12 11:00
입력 2026-05-12 11:00
세줄 요약
  • 주왕산서 실종된 초등생 사흘 만에 발견
  • 경찰·소방 350여 명 투입해 대대적 수색
  • 당국, 홀로 산행 중 실족 가능성 조사
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청송 주왕산서 숨진 채 발견된 초등생 A군
청송 주왕산서 숨진 채 발견된 초등생 A군 지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 홀로 주봉으로 등산하러 나선 A(11ㆍ초6)군이 실종 끝에 숨진 채 발견됐다. 사진은 A군의 실종 당일 사진. 연합뉴스


지난 10일 가족과 함께 찾은 경북 청송군 주왕산국립공원에서 홀로 산행에 나섰다가 실종된 초등학생 A(11·초6)군이 사건 발생 사흘 만에 끝내 숨진 채 발견됐다.

당국은 12일 오전 경찰·소방 등 인력 350여 명과 헬기, 드론, 구조견 등을 대거 투입해 기암교에서부터 주봉(해발 720.6ｍ)까지 이어지는 등산로 약 2.3㎞ 구간을 중심으로 한 주변 등산로와 비탈면 등에서 3일 차 수색 작업을 전개했다.

이 과정에서 오전 10시 20∼25분쯤 주봉 하단부에서 경찰특공대가 숨진 채 쓰러져 있는 A군을 발견한 것으로 전해졌다.

당국은 A군이 실종 당일 홀로 산행에 나선 뒤 실족해 변을 당한 것으로 보고 정확한 경위 등을 조사할 예정이다.

청송 김상화 기자
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