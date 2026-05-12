호남 최초 코스트코 익산점 8월 착공 전망

인허가 절차 신속 마무리하고 착공 예정

지역과 상생방안 마련, 주민 불편 최소화

이미지 확대 정헌율 익산시장이 코스트코 익산점 건설 예정지를 방문해 사업 추진상황을 점검하고 있다. 익산시 제공

세줄 요약 호남권 첫 코스트코 익산점 행정 절차 마무리 단계

재해영향평가·건축허가·점포등록 절차 남아

계획대로면 8월 착공, 내년 하반기 개점 전망

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호남권 첫 코스트코 익산점 건립 공사가 오는 8월 착공된다. 사업이 본궤도에 오르면 내년 하반기 개점할 것으로 전망된다.12일 익산시에 따르면 왕궁면 코스트코 익산점 건립 사업의 행정 절차가 마무리 단계다. 현재 대형 유통시설 입점을 위한 필수적인 인허가 절차가 진행 중이다.코스트코는 지난해 8월 (유)범창산업과 토지 매매계지약을 체결하고 건축과 입점에 필요한 행정절차를 서두르고 있다.2025년 12월 전북도의 교통영향평가, 올해 2월에는 익산시 건축심의를 통과했다. 교통 개선 대책과 보행자 안전, 구조 안전성, 주변 경관과의 조화 등을 종합적으로 검토했다.이어 4월 건축허가를 신청했다. 지상 3층 연면적 1만 6000㎡ 규모다.현재는 재해 예방 및 안전성 확보를 위한 재해영향평가 용역을 진행 중이며, 이 절차가 완료되면 최종 관문인 건축허가와 대규모점포등록 절차를 밟게 된다.코스트코는 지역 소상공인과의 상생 방안 및 지역민 우선 채용(약 200여 명 규모) 등에 대한 계획을 보완하여 최종 승인을 준비하고 있다.모든 절차가 차질없이 진행될 경우 코스트코 익산점은 오는 8월 착공, 내년 하반기 개점할 것으로 예상된다.시는 입점 과정에서 발생할 수 있는 시민 불편을 최소화하고, 지역 사회와 상생할 수 있는 환경을 조성하는 데 역량을 집중할 계획이다.특히, 시민 안전과 생활 환경을 최우선으로 고려하면서, 코스트코가 성공적으로 입점할 수 있도록 부서 간 긴밀한 협조와 신속한 행정절차 지원을 아끼지 않을 예정이다.시는 대규모점포등록을 위한 사전 절차로 유통기업상생발전협의회 의견 청취를 선제적으로 마쳤다. 향후 코스트코 측이 상권영향평가서와 지역협력계획서를 제출하는 대로 관련 등록 절차를 신속하게 처리할 방침이다.익산시 관계자는 “앞으로 남은 건축허가 및 점포 등록 절차도 공정하고 신속하게 처리하겠다”며 “익산시민 뿐 아니라 호남권 주민 모두 기대하는 생활 편의 시설이 차질 없이 들어설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.전주 임송학 기자