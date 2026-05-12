북촌·서촌의 밤, 한옥에 취하는 밤

22~31일 서울시 ‘공공한옥 밤마실’

홍건익·배렴가옥 등 16곳 야간 개방

이미지 확대

2026-05-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 22~31일 종로구 북촌, 서촌 일대에서 ‘공공한옥 밤마실’(포스터) 행사를 연다고 11일 밝혔다.밤마실 행사에는 북촌문화센터, 홍건익 가옥, 배렴가옥, 북촌라운지 등 16개 공공한옥이 참여한다. 전시와 공연, 체험 프로그램을 위해 야간 개방이 이뤄진다. 올해로 세 번째 열리는 밤마실 행사에는 지난해에만 1만 5000명이 참여할 만큼 인기를 끌었다.북촌문화센터의 ‘격을 물들인 직물’, 배렴가옥의 ‘있던 것, 있는 것’, 북촌라운지의 ‘백자 위의 길한 것들’ 등 다양한 전시가 마련됐다. 역사와 문화를 읽는 해설형 프로그램도 있다. 홍건익 가옥에서는 30일 장진엽 교수의 ‘산책하는 밤’이 진행된다. 북촌문화센터와 배렴가옥은 해설 프로그램을 운영한다. 홍건익 가옥에서는 22일 ‘등을 켜는 밤’과 27일 ‘향으로 채우는 밤’ 등 체험 행사도 열린다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 진행된다.서유미 기자