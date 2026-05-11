[포토] ‘올해 몸짱소방관은 나야 나’

세줄 요약 공주 중앙소방학교서 전국소방기술경연대회 개막

전국 19개 본부 등 5623명 참가해 기량 겨룸

화재·구조·구급 등 15개 종목 3일간 진행

1 / 9 이미지 확대 11일 충남 공주시 사곡면 중앙소방학교에서 열린 전국소방기술경연대회 몸짱 소방관 경연대회에서 여성 소방관들이 건강한 몸매를 뽐내고 있다. 2026.05.11.

뉴시스

이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 멋진 근육을 뽐내고 있다. 2026.5.11

연합뉴스

이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 무대에 오를 준비를 하고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 복장을 갖추고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 멋진 근육을 뽐내고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 복장을 갖추고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 복장을 갖추고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 멋진 근육을 뽐내고 있다. 2026.5.11

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이미지 확대 11일 충남 공주시 중앙소방학교에서 열린 제39 회 전국소방기술경연대회에서 몸짱소방관 경연대회에 출전한 소방관들이 복장을 갖추고 있다. 2026.5.11

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소방청은 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 ‘제39회 전국소방기술경연대회’를 개최한다.11일에는 몸짱 소방관 경연대회가 열려 참가자들이 근육질 몸매를 뽐냈다.1983년부터 정기적으로 개최된 이 대회는 국민 안전 향상을 위한 현장 대응 역량 강화와 팀 단위 전술을 선보이는 소방 분야 최대 규모의 기술 축제다.이번 대회에는 전국 19개 소방본부의 소방공무원을 비롯해 의용소방대, 민간소방대, 응급구조학과 학생, 응원단 등 총 5623명이 참여한다.총 3일에 걸쳐 ▲화재·구조·구급 전술 ▲화재 조사 ▲최강소방관 ▲119구조견 ▲신속구조팀 등 15개 종목의 경연이 진행된다.온라인뉴스부