메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] ‘올해 몸짱소방관은 나야 나’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-05-11 16:54
입력 2026-05-11 16:25
세줄 요약
  • 공주 중앙소방학교서 전국소방기술경연대회 개막
  • 전국 19개 본부 등 5623명 참가해 기량 겨룸
  • 화재·구조·구급 등 15개 종목 3일간 진행
1/ 9


소방청은 11일부터 13일까지 충남 공주 중앙소방학교에서 ‘제39회 전국소방기술경연대회’를 개최한다.

11일에는 몸짱 소방관 경연대회가 열려 참가자들이 근육질 몸매를 뽐냈다.

1983년부터 정기적으로 개최된 이 대회는 국민 안전 향상을 위한 현장 대응 역량 강화와 팀 단위 전술을 선보이는 소방 분야 최대 규모의 기술 축제다.

이번 대회에는 전국 19개 소방본부의 소방공무원을 비롯해 의용소방대, 민간소방대, 응급구조학과 학생, 응원단 등 총 5623명이 참여한다.



총 3일에 걸쳐 ▲화재·구조·구급 전술 ▲화재 조사 ▲최강소방관 ▲119구조견 ▲신속구조팀 등 15개 종목의 경연이 진행된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 전국소방기술경연대회는 몇 회차인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기