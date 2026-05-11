사회 [포토] 한국 전통 성년식 체험하는 유학생 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/11/20260511800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-11 13:48 입력 2026-05-11 13:48 1/ 6 이미지 확대 11일 경북 경산시 영남대 민속촌에서 유학생들이 한국 전통 여성 성년식인 ‘계례’를 체험하고 있다. 2026.5.11연합뉴스 이미지 확대 11일 경북 경산시 영남대 민속촌에서 유학생들이 한국 전통 여성 성년식인 ‘계례’를 체험하고 있다. 2026.5.11연합뉴스 이미지 확대 11일 오전 경북 경산시 영남대 민속촌에서 열린 ‘외국인 유학생과 함께하는 관례·계례’에 참여한 여학생들이 한국 전통 성년식을 체험하고 있다. 2026.5.11.뉴스1 이미지 확대 11일 오전 경북 경산시 영남대 민속촌에서 열린 ‘외국인 유학생과 함께하는 관례·계례’에 참여한 여학생들이 한국 전통 성년식을 체험하고 있다. 2026.5.11.뉴스1 이미지 확대 11일 경북 경산시 영남대 민속촌에서 유학생들이 한국 전통 여성 성년식인 ‘계례’를 체험한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.11연합뉴스 이미지 확대 11일 경북 경산시 영남대 민속촌에서 유학생들이 한국 전통 여성 성년식인 ‘계례’를 체험한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.11연합뉴스 11일 경북 경산시 영남대 민속촌에서 유학생들이 한국 전통 여성 성년식인 ‘계례’를 체험하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 유학생들이 체험한 한국 전통 의식은 무엇인가? 계례 관례