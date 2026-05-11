경찰, 방시혁 영장 재차 반려에 “신경전 아냐…검찰과 잘 협의 중”

세줄 요약 방시혁 영장 재반려, 검경 신경전 해석 부인

경찰, 보완수사 요구 검토 뒤 재신청 여부 판단

검찰과 협의 중이라며 갈등설 선 긋기

이미지 확대 방시혁 하이브 의장. 연합뉴스

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박성주 경찰청 국가수사본부장은 11일 방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장이 검찰에서 재차 반려된 것을 두고 ‘검경 신경전’이라는 지적이 나오자 “동의하기 어렵다”고 밝혔다.박 본부장은 이날 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “일부 보도에서 ‘신경전’이라고 하는데 신경을 써 본 적이 없어 동의하긴 어렵다”고 말했다. 이어 방 의장에 대한 구속영장 재신청 여부에 대해선 “검찰의 보완 수사 요구 사항을 제가 보고받아보고 판단할 것”이라고 덧붙였다.앞서 경찰은 지난달 21일 1900억원대 사기적 부정거래 혐의로 방 의장에게 구속영장을 신청했으나, 검찰은 24일 보완 수사를 요구하며 이를 반려했다. 경찰은 6일 만인 지난달 30일 재신청했지만, 검찰은 이달 6일 “보완 수사 요구가 이행되지 않았다”며 영장을 아예 기각했다.이 같은 ‘핑퐁’을 두고 검찰청 폐지를 앞두고 검경 간의 신경전이 벌어지고 있다는 해석이 나왔다.박 본부장은 “보완 수사 요구 내용을 구체적으로 말씀드리기는 어렵지만, 검찰과 잘 협의하고 있다고 이해해주면 될 것 같다”고 했다.임태환 기자