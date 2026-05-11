경찰, 방시혁 영장 재차 반려에 “신경전 아냐…검찰과 잘 협의 중”

세줄 요약
- 방시혁 영장 재반려, 검경 신경전 해석 부인
- 경찰, 보완수사 요구 검토 뒤 재신청 여부 판단
- 검찰과 협의 중이라며 갈등설 선 긋기
박성주 경찰청 국가수사본부장은 11일 방시혁 하이브 의장에 대한 구속영장이 검찰에서 재차 반려된 것을 두고 ‘검경 신경전’이라는 지적이 나오자 “동의하기 어렵다”고 밝혔다.
박 본부장은 이날 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “일부 보도에서 ‘신경전’이라고 하는데 신경을 써 본 적이 없어 동의하긴 어렵다”고 말했다. 이어 방 의장에 대한 구속영장 재신청 여부에 대해선 “검찰의 보완 수사 요구 사항을 제가 보고받아보고 판단할 것”이라고 덧붙였다.
앞서 경찰은 지난달 21일 1900억원대 사기적 부정거래 혐의로 방 의장에게 구속영장을 신청했으나, 검찰은 24일 보완 수사를 요구하며 이를 반려했다. 경찰은 6일 만인 지난달 30일 재신청했지만, 검찰은 이달 6일 “보완 수사 요구가 이행되지 않았다”며 영장을 아예 기각했다.
이 같은 ‘핑퐁’을 두고 검찰청 폐지를 앞두고 검경 간의 신경전이 벌어지고 있다는 해석이 나왔다.
박 본부장은 “보완 수사 요구 내용을 구체적으로 말씀드리기는 어렵지만, 검찰과 잘 협의하고 있다고 이해해주면 될 것 같다”고 했다.
임태환 기자
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