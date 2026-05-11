메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

제천 스포츠센터 화재 참사 유족 1억원 위로금 받는다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2026-05-11 13:56
입력 2026-05-11 13:56
세줄 요약
  • 희생자 1인당 1억원 위로금 지급 결정
  • 제천 화재 참사 위로금심의위원회 2차 의결
  • 유족 신청서·가족관계증명서 20일부터 제출
이미지 확대
제천 화재참사 위로금심의위원회가 11일 2차 회의를 열고 위로금 지급 방안을 심의·의결하고 있다. 제천시 제공.
제천 화재참사 위로금심의위원회가 11일 2차 회의를 열고 위로금 지급 방안을 심의·의결하고 있다. 제천시 제공.


29명이 숨진 제천 하소동 스포츠센터 화재 참사 유족에게 희생자 1인당 1억원의 위로금이 지급된다.

제천 화재 참사 위로금심의위원회는 11일 2차 회의를 열고 이같은 내용의 위로금 지급 방안을 심의·의결했다.

이번 위로금은 ‘제천시 하소동 화재사고 사망자 유족의 지원에 관한 조례’에 따른 것이다. 위원회는 과거 재난 사고 시 지급된 위로금과 유족에 대한 전반적인 지원 현황 등을 고려해 위로금 수준을 결정했다.

지급 대상은 2017년 12월 21일 하소동 스포츠센터 화재 사고 사망자의 배우자와 직계존비속이다.

유족들은 지급신청서와 가족관계 증명서 등 관련 서류를 오는 20일부터 시에 제출하면 된다.

최승환 제천시장 권한대행은 “이번 의결이 유족들의 상처를 위로하며 실질적인 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.


김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용일 서울시의원 “북가좌동 3-191 신통기획 후보지 선정”

앞서 제천시의회는 지난 1월 21일 ‘제천시 하소동 화재 사고 사망자 유족의 지원에 관한 조례안’을 의결했다.

제천 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
제천 화재 참사 희생자 1인당 위로금 지급액은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기