“국민의 군대”…불 난 차에서 의식잃은 시민, 특전사가 끌어냈다

세줄 요약 인천 길가 차량 화재, 의식 잃은 운전자 발견

노찬영 중사, 망설임 없이 차량 밖으로 구조

119 도착 전까지 현장 통제, 2차 피해 차단

이미지 확대 육군 특수전사령부 예하 귀성부대 노찬영 중사. 귀성부대 제공

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불이 난 차량에서 의식을 잃은 시민을 구조한 육군 장병이 본보기가 되고 있다.11일 육군 특수전사령부 예하 귀성부대에 따르면 이 부대 노찬영 중사는 지난 1일 밤 인천시 남동구 한 길가에 주차된 차량에서 연기가 피어오르는 것을 목격했다.차 안에는 운전자가 의식을 잃고 쓰러져 있었다.노 중사는 망설임 없이 시민을 불이 난 차 밖으로 끌어내 안전한 곳으로 대피시켰다.그는 119 신고 접수 후 소방대원이 도착할 때까지 현장을 지키며 주변을 통제했다. 폭발로 인한 2차 피해를 막는 조치였다. 이 과정에서 노 중사는 옷과 머리카락 일부가 그을리기도 했다.노 중사가 구조한 시민은 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.노 중사는 “국민의 군대로서 국민의 생명을 지키는 것은 당연한 일”이라며 “평소 훈련한 대로 몸이 먼저 반응해 소중한 생명을 구할 수 있었다”고 밝혔다.권윤희 기자