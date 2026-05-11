광주 출신 선수에 ‘이런’ 자막을…일베 논란 터진 롯데 자이언츠 유튜브

세줄 요약 롯데 자이언츠 유튜브, 일베 연상 자막 논란

노진혁 이름에 ‘무한 박수’ 넣어 비판 확산

구단, 해당 장면 삭제 후 사과와 재발 방지 약속

이미지 확대 프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널이 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베)에서 쓰는 비하 표현을 사용해 논란이 일고 있다. 현재 해당 장면은 삭제된 상태. 롯데 자이언츠 유튜브 ‘자이언츠 TV’ 캡처

이미지 확대 프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널이 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베)에서 쓰는 비하 표현을 사용해 논란이 일고 있다. 현재 해당 장면은 삭제된 상태. 롯데 자이언츠 유튜브 ‘자이언츠 TV’ 캡처

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프로야구 구단 롯데 자이언츠 공식 유튜브 채널이 극우 성향 온라인 커뮤니티 일간베스트 저장소(일베)에서 쓰는 비하 표현을 사용해 논란이 일고 있다.11일 여러 온라인 커뮤니티에서는 ‘롯데 자이언츠 유튜브 일베 논란’이라는 제목의 글이 확산하고 있다.이날 롯데 자이언츠 유튜브 ‘자이언츠 TV’에는 롯데 자이언츠가 전날 사직구장에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 7대 3으로 승리한 내용이 담긴 경기 영상이 올라왔다.해당 영상 속에는 롯데 자이언츠 소속 노진혁 선수 이름에 ‘무한 박수’라는 자막을 넣어 ‘노무한 박수’처럼 보이게 편집한 장면이 담겼다.특히 노진혁 선수의 고향이 광주고, 해당 경기의 상대 팀 또한 광주 연고의 KIA 타이거즈인 것으로 알려져 더 큰 논란이 됐다.영상을 접한 누리꾼들은 “의도적으로 저런 자막을 달다니 제정신이냐”, “음침하다”, “편집자 징계하고 빨리 바꿔라”, “그냥 넘어가서는 안 된다” 등 비판의 목소리를 높였다. 현재 영상에서는 해당 부분이 삭제된 상태다.이후 이날 롯데 자이언츠 유튜브 측은 문제가 된 영상의 댓글을 통해 “금일 업로드된 영상 내 자막 표현으로 인해 불쾌감과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 고개를 숙였다.구단 유튜브 측은 “문제가 된 자막은 촬영 및 편집 과정에서 해당 표현의 연상 가능성을 충분히 인지하지 못한 채 사용됐으며, 확인 즉시 해당 장면을 삭제 조치했다”고 설명했다.이어 “보다 세심하게 검토하지 못한 점에 대해 무겁게 받아들이고 있으며, 앞으로는 콘텐츠 제작 및 검수 과정 전반을 더욱 철저히 점검해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다”고 강조했다.롯데 자이언츠는 최근 대만 스프링캠프 도박 사건, 팬 비하 발언 등 각종 구설에 휘말리며 잡음이 끊이지 않고 있다. 현재 14승 1무 20패를 기록하며 9위를 유지 중이다.하승연 기자