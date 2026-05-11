맛보러 가기 좋은 강릉…대표 음식 10선 선정

25일까지 온라인 설문
강원 강릉시가 미식 관광을 활성화하기 위해 지역 대표 음식 10선을 설문조사로 선정한다고 11일 밝혔다.
설문조사는 이날부터 25일까지 시민과 관광객을 대상으로 진행된다. 시 홈페이지나 홍보 전단지에 담긴 QR코드에 접속해 초당순두부, 한과, 오징어순대 등 20개 음식 가운데 5~10개를 뽑으면 된다.
시는 2023년 10월 유네스코 창의도시 국제 네트워크 미식 분야 도시에 가입하는 등 강릉 음식을 전 세계에 알리기 위해 힘쓰고 있다. 유네스코 창의도시 국제 네트워크는 문화 다양성 증진을 위해 연대를 맺고 있는 협의체다.
시는 커피축제, 누들축제, 차문화축제 등 음식을 주제로 한 축제들도 매년 열고 있다. 2009년 처음 열린 강릉 커피축제는 연간 30만 명 넘는 관광객을 불러 모으며 국내 대표 커피축제로 자리 잡았다.
시 관계자는 “대표 음식 10선을 통해 강릉만의 특색 있는 미식 브랜드를 보다 명확히 하겠다”며 “이를 통해 음식 문화를 널리 알리고, 관광산업도 활성화하겠다”고 말했다.
강릉 김정호 기자
세줄 요약
- 미식 관광 활성화 위한 대표 음식 10선 선정
- 시민·관광객 설문으로 20개 후보 중 선택 진행
- 유네스코 미식 창의도시·축제로 브랜드 강화
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