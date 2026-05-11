경북 포항 AI 혁신도시 도약…세계 석학에게 직접 배운다

세줄 요약 포항시, 스마트 제조 솔루션 서밋 개최 발표

세계 석학 초청, AI 제조 혁신 해법 공유

글로벌 기업 사례로 현장 적용 방안 소개

이미지 확대 경북 포항시청 전경. 포항시 제공

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경북 포항시가 세계 석학을 초청해 지역 제조 산업의 인공지능(AI) 혁신 해법을 찾는다.시는 경북도·포스텍(포항공대)과 함께 오는 14일 남구 지곡동 체인지업그라운드에서 지역 산업 특화 스마트 제조 모델 확산을 위한 ‘스마트 제조 솔루션 서밋’을 개최한다고 11일 밝혔다.행사는 생성형 AI와 클라우드 기반 스마트 제조 기술의 현장 적용 방안과 글로벌 혁신 트렌드를 공유하기 위해 마련됐다. 전국 스마트 제조 분야 종사자와 유관기관 관계자들이 참석해 스마트 제조 전략과 우수사례를 공유하고, 기업 간 협력과 네트워킹을 진행할 예정이다.특히 제조 혁신 분야 글로벌 석학인 앤드류 쿠시악 미국 아이오와대 교수와 세계제조포럼 창립자인 마르코 타이시 이탈리아 밀라노 공대 교수가 강연을 펼친다. 또한 특별강연에서는 마이크로소프트와 아마존 웹 서비스 등 글로벌 기업들이 실제 산업 현장 적용 사례를 중심으로 생산 공정 최적화와 의사결정 자동화 방안을 소개한다.이상엽 포항시 일자리경제국장은 “제조 혁신의 글로벌 트렌드 공유를 통해 지역 제조 기업들의 AI 현장 적용 역량을 높일 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.포항 김형엽 기자