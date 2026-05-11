부천 아파트 5층서 불…집에 있던 30대 남성 숨져

세줄 요약 부천 아파트 5층 야간 화재 발생

30대 남성 심정지 발견 뒤 사망

주민 대피, 전기적 요인 추정 조사

이미지 확대 화재 현장. 연합뉴스

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경기 부천시의 한 아파트에서 야간 시간대에 불이 나 30대 주민이 숨졌다.11일 부천소방서에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 부천 소사구 괴안동의 5층짜리 아파트 5층에서 불이 났다.이 불로 방 안에 혼자 있던 A(39·남)씨가 심정지 상태로 발견돼 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 주민 15명은 스스로 대피했다.또 집과 가재도구가 불에 타 소방서 추산 3377만원 상당의 재산 피해가 났다.불은 소방 당국에 의해 25분 만인 이날 오전 0시 16분쯤 완전히 꺼졌다.소방 당국은 전기적 요인에 의해 불이 난 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.강남주 기자