“5만원 냈다간 욕 먹을 듯”…축의금 이어 부의금까지 ‘10만원’ 시대 왔다

이미지 확대 부의금 봉투 사진. 아이클릭아트

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물가 상승의 영향으로 축의금에 이어 부의금 액수 역시 10만원이 대세로 자리잡고 있다는 조사 결과가 나왔다.카카오페이가 최근 공개한 ‘송금 서비스 출시 10주년 리포트’에 따르면 지난 10년간 카카오페이 송금 봉투 누적 사용 건수는 4억 5487만건으로 집계됐다. 봉투 종류별로는 실생활에서 가장 자주 쓰는 ‘정산완료’가 1억 2663만건으로 압도적이었다.이어 ‘내마음’, ‘축결혼’, ‘고마워요’ 등의 순이었다.특히 경조사 관련 송금 성장이 두드러졌다. ‘축결혼’ 봉투 사용 건수는 2019년과 2023년을 비교하면 약 4.6배 증가했다.2022년만 하더라도 축의금 봉투로 가장 많이 송금된 금액은 5만원이었지만 2023년부터는 10만원이 최다 송금액으로 올라섰다.부의금 송금도 비슷한 변화를 겪고 있다. 올해에는 부의금 봉투 송금 금액 역시 10만원이 5만원을 처음으로 넘어서며 ‘10만원 선호도’가 확대됐다.김성은 기자