울산시, 중소기업 경영안정자금 700억원으로 확대

물류·화물운송업 지원 등 총 200억원 확대

11일부터 15일까지 접수… 최대 5억원 융자

이미지 확대 울산시청.

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울산시가 중동 사태 장기화로 인한 고유가와 물류비 상승으로 고통받는 지역 기업을 위해 ‘2026년 3차 중소기업 경영안정자금’을 700억원으로 확대 지원한다.이번 지원으로 3차 자금 규모는 기존보다 200억원 늘어났으며, 올해 전체 육성자금 규모도 총 2500억원으로 확대됐다.특히 유가 상승의 직격탄을 맞은 물류·화물운송업 분야에 100억원의 신규 자금을 편성해 도로·해상 운송 및 물류 터미널 운영업 등을 집중적으로 지원한다. 일반 중소기업 자금 또한 500억원으로 증액했으며, 조선업종은 100억 원 규모를 유지한다.업체당 융자 한도는 최대 5억원이며, 수출 실적이 우수하거나 모범장수기업인 경우 최대 6억원까지 가능하다. 지원은 협약 금융기관 대출과 연계한 이차보전 방식으로, 기업 조건에 따라 연 1.20~2.50%의 이자를 시가 보전하며 우대기업은 0.50%포인트 추가 혜택을 받는다.신청은 11일부터 15일까지 울산경제일자리진흥원 누리집에서 온라인으로 진행되며, 융자 추천과 대출은 6월 중 이뤄진다. 시 관계자는 “이번 긴급 자금이 기업의 유동성 확보와 경영 안정에 도움이 되길 바라며, 앞으로도 맞춤형 금융지원을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자