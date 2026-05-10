사회 [속보] 靑 “나무호 조사단, 현장조사 마무리…조사결과 검토·평가중” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/10/20260510500054 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-05-10 14:56 입력 2026-05-10 14:56 이미지 확대 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. 2026.5.9. 연합뉴스 [속보] 靑 “나무호 조사단, 현장조사 마무리…조사결과 검토·평가중” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 나무호 조사단의 현장조사는 완료되었는가? 완료 진행중