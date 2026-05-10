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[속보] 靑 “나무호 조사단, 현장조사 마무리…조사결과 검토·평가중”

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-10 14:56
입력 2026-05-10 14:56
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8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. 2026.5.9. 연합뉴스
8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. 2026.5.9. 연합뉴스


[속보] 靑 “나무호 조사단, 현장조사 마무리…조사결과 검토·평가중”

김성은 기자
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