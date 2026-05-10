부산 낚시어업 핵심 어종 감성돔 수정란·치어 방류

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시가 지역 낚시어업의 핵심 어종인 감성돔 종자를 연속 방류해 수산자원 회복을 추진한다.부산시수산자원연구소는 이달부터 감성돔 치어(어린 물고기) 30만 미(치어를 세는 단위)를 지역 전 연안에 방류한다고 10일 밝혔다.연안으로 돌아가는 감성돔 치어는 유전적 다양성이 확인된 수정란을 70일간 키워낸 것이다. 수온과 조도, 광주기, 먹이 조절 등 연구소의 체계적인 성숙관리시스템을 통해 5㎝ 크기로 건강하게 키웠다.앞서 지난 4월에는 강서구 녹산, 놀차 일원 해역에 감성돔 수정란 1800만 립(수정란을 세는 단위)를 방류했다. 연구소가 한국수산자원공단과 협력해 유전적 다양성을 엄격하게 관리해 우수 어미(친어)로부터 확보한 양질의 수정란이다.두 기관은 한정된 어미로부터 생산한 수산 종자를 방류해 연안 생태계의 유전적 열성화 등 건강성 악화를 막기 위한 노력을 이어오고 있다. 2022년부터 감성돔 어미 확보와 유전적 다양성 정보 분석, 적장 사육 관리 등에 협력하고 있다.감성돔은 2023년부터 지난해까지 부산 낚시 어획량 1~3위를 차지한 지역 낚시어업의 핵심 어종이다. 시는 이번 연속 방류가 어업인의 소득 증대, 부산 특화 낚시 관광 산업 활성화에 이바지할 것으로 보고 있다. 이번에 방류한 수정란과 치어는 민간 거래가 기준으로 약 1억 7000만원 정도지만, 향후 가치는 9억 3000만원에 달할 것으로 추산된다.부산시수산자원연구소 관계자는 “우수한 유전적 기반을 가진 양질의 수정란을 확보해 방류한 데 이어 건강하게 자란 5㎝ 치어를 추가 방류해 자원 회복 효과를 극대화하겠다. 지속적인 관찰과 체계적인 사업 추진으로 건강한 해양 생태계를 구축하고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자