부산 낚시어업 핵심 어종 감성돔 수정란·치어 방류

부산시가 지역 낚시어업의 핵심 어종인 감성돔 종자를 연속 방류해 수산자원 회복을 추진한다.
부산시수산자원연구소는 이달부터 감성돔 치어(어린 물고기) 30만 미(치어를 세는 단위)를 지역 전 연안에 방류한다고 10일 밝혔다.
연안으로 돌아가는 감성돔 치어는 유전적 다양성이 확인된 수정란을 70일간 키워낸 것이다. 수온과 조도, 광주기, 먹이 조절 등 연구소의 체계적인 성숙관리시스템을 통해 5㎝ 크기로 건강하게 키웠다.
앞서 지난 4월에는 강서구 녹산, 놀차 일원 해역에 감성돔 수정란 1800만 립(수정란을 세는 단위)를 방류했다. 연구소가 한국수산자원공단과 협력해 유전적 다양성을 엄격하게 관리해 우수 어미(친어)로부터 확보한 양질의 수정란이다.
두 기관은 한정된 어미로부터 생산한 수산 종자를 방류해 연안 생태계의 유전적 열성화 등 건강성 악화를 막기 위한 노력을 이어오고 있다. 2022년부터 감성돔 어미 확보와 유전적 다양성 정보 분석, 적장 사육 관리 등에 협력하고 있다.
감성돔은 2023년부터 지난해까지 부산 낚시 어획량 1~3위를 차지한 지역 낚시어업의 핵심 어종이다. 시는 이번 연속 방류가 어업인의 소득 증대, 부산 특화 낚시 관광 산업 활성화에 이바지할 것으로 보고 있다. 이번에 방류한 수정란과 치어는 민간 거래가 기준으로 약 1억 7000만원 정도지만, 향후 가치는 9억 3000만원에 달할 것으로 추산된다.
부산시수산자원연구소 관계자는 “우수한 유전적 기반을 가진 양질의 수정란을 확보해 방류한 데 이어 건강하게 자란 5㎝ 치어를 추가 방류해 자원 회복 효과를 극대화하겠다. 지속적인 관찰과 체계적인 사업 추진으로 건강한 해양 생태계를 구축하고 지역 경제에 활력을 불어넣겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
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