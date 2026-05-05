“번쩍하더니 해협 일대 아수라장… 원인 몰라 선박들 초긴장”

호르무즈 HMM 화물선 폭발

인근 선원이 전한 현장 분위기

이미지 확대 미국과 이란이 대치하고 있는 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 운용 선박에서 화재가 발생한 4일(현지시간) 키프로스 니코시아에서 한 관계자가 호르무즈 해협의 선박 이동 경로를 모니터링하고 있다.

니코시아 AFP 연합뉴스

세줄 요약 한국 화물선 폭발·화재로 해협 일대 긴장 고조

원인 미확인 속 주변 선박 한국인 선원 불안 확산

보안 강화와 정부 대응 미흡 지적 이어짐

2026-05-06 4면

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“번쩍하더니 일대가 아수라장이 됐습니다. 모두가 심각한 상황인 걸 알고 행동하고 있습니다. 쾅 하고 문 닫는 소리에도 예민해진 상태예요.”호르무즈 해협 안쪽에서 대기 중인 유조선 항해사 A씨는 4일(현지시간) 서울신문과의 인터뷰에서 전날 발생한 한국 화물선의 폭발·화재 발생 후 현장 분위기를 이렇게 전했다. A씨는 “다행히 우리 선박은 괜찮지만 현재 두바이 근처에서 대기 중”이라며 “피격인지 폭발인지 아직 원인이 나오지 않아 모두가 긴장 상태”라고 말했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들을 빠져나오게 하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 시행한 첫날인 4일(현지시간) 해협에 있던 한국 화물선에서 폭발이 일어나면서 주변 선박들에 있는 한국인 선원들의 불안감도 고조되고 있다. 현재 호르무즈 해협 안쪽에는 이란의 해협 봉쇄로 한국 관련 선박 26척이 머물고 있다. 외국 국적 선박에 탄 인원까지 포함하면 한국인 선원 160명이 해협에 발이 묶인 상태다.폭발 직후 피격 가능성이 제기된 상황에서 현장에 있는 선원들은 사고 원인이 확인되지 않아 불안함이 더 크다고 입을 모았다. 또 다른 한국인 항해사 B씨는 “제가 탄 배는 괜찮지만 계속 상황을 관찰하고 있다”고 전했다. 전정근 HMM 해상노동조합위원장은 “(폭발이 발생한) 나무호를 향한 공격은 아닌 것 같지만, 주변에 있던 중국 선박도 피격을 당했다는 이야기가 들려 지켜보고 있다”고 했다.현장 선원들은 순찰도 위태로운 상황이라고 호소했다. 선박 보안 단계가 올라가면 국제 협약에 따라 한 시간마다 순찰을 돌아야 하는데, 순찰 범위에 야외 구역이 포함돼 있어 폭력 등의 상황이 발생하기라도 하면 자칫 선원들이 생사의 기로에 놓일 수 있다는 것이다.사고 이후 선사인 HMM과 인근 선박들 사이에서는 보안을 강화하는 움직임도 감지된다. 선박들은 해협의 분위기를 담은 사진과 영상 등의 외부 공유를 막고, HMM은 부산에 위치한 선박종합상황실의 외부인 출입을 통제했다.현장 선원들은 정부의 안전 지침이 실제 위험 상황에 대응하지 못하고 있다고 토로했다. A씨는 “사고 당일 아침 이란 혁명수비대(IRGC)가 새 통제구역을 설정했는데, 그에 맞춰 한국 선박을 피항시키는 사전 조치는 없었다”고 주장했다. 이어 “사고가 난 뒤 한 시간이 지나서야 해양수산부 장관령으로 이란 통제구역을 벗어나라고 한 건 ‘소 잃고 외양간 고치기’”라며 “정부 차원에서 선원들의 안전을 위해 노력해 달라”고 촉구했다.손지연·임태환 기자·이지 수습기자