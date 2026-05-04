[포토] ‘대전 광역 자율주행 버스’ 유상 운송 서비스 시작

1 / 5 이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A5 5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스

이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A5, 유상 운송 서비스 시작 5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 한 시민이 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5 운행 안내문을 바라보고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스

이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A5 탑승하는 승객 5일 오전 대전 한 버스 정류장에서 한 승객이 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5를 탑승하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스

이미지 확대 ‘이게 자율주행 버스래!’ 5일 오전 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5를 탑승한 승객이 버스 내부를 촬영하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스

이미지 확대 자율주행·수동주행 알리는 A5 버스 전광판5일 오전 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5 상단에 자율주행·수동주행 여부를 알리는 전광판이 설치돼 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스

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5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다.A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다.온라인뉴스부