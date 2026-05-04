사회 [포토] ‘대전 광역 자율주행 버스’ 유상 운송 서비스 시작 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/04/20260504800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-04 17:18 입력 2026-05-04 17:18 1/ 5 이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A55일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A5, 유상 운송 서비스 시작5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 한 시민이 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5 운행 안내문을 바라보고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 대전시 광역 자율주행 버스 A5 탑승하는 승객5일 오전 대전 한 버스 정류장에서 한 승객이 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5를 탑승하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 ‘이게 자율주행 버스래!’5일 오전 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5를 탑승한 승객이 버스 내부를 촬영하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스 이미지 확대 자율주행·수동주행 알리는 A5 버스 전광판5일 오전 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5 상단에 자율주행·수동주행 여부를 알리는 전광판이 설치돼 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다. 2026.5.4 연합뉴스 5일 오전 대전 유성구 카이스트 버스 정류장에서 대전∼세종간 광역 자율주행 버스 A5가 진입하고 있다. A5 노선은 자율주행 시범운행을 통해 이날부터 유상 운송 서비스를 시작했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! A5 노선이 5일부터 시작한 서비스의 특징은? 유상 운송 무료 운송