故김수미 남편 별세...아내 떠나보낸 지 1년 7개월 만

세줄 요약 김수미 남편 정창규씨 4일 별세

아내 떠난 지 1년 7개월 만의 부고

빈소 한양대병원, 발인 6일 예정

이미지 확대 배우 고(故) 김수미의 생전 모습. 연합뉴스

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배우 고(故) 김수미의 남편 정창규씨가 4일 세상을 떠났다. 향년 80세.유족에 따르면 고인은 이날 오후 1시 11분 숨을 거뒀다. 2024년 10월 아내 김수미가 세상을 떠난 지 1년 7개월 만이다.고인은 1974년 김수미와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 김수미는 생전 여러 예능 프로그램에 출연해 가수 정훈희의 소개로 남편을 만나 결혼했다는 사연을 소개한 바 있다.아들인 정명호 나팔꽃 F＆B 대표는 배우 서효림과 결혼했다. 서효림은 김수미와 함께 MBC 드라마 ‘밥상 차리는 남자’에서 모녀로 호흡을 맞추기도 했다.빈소는 한양대학교병원 장례식장 9호실에 차려졌다. 발인은 6일 오전 9시 40분이며 장지는 수원시연화장이다.김성은 기자