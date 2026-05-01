민주노총 전북본부 노동기본권 보장 촉구

2026 세계노동절대회 열고 원청 교섭 실현 선포

이미지 확대 민주노총 전북본부가 1일 오후 2시 더불어민주당 전북도당 앞에서 ‘2026 세계노동절대회’를 진행하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 민주노총 전북본부, 노동절 맞아 대회 개최

노동자 2000여 명 참석, 노동기본권 보장 촉구

특수고용 노동자성 인정과 원청 교섭 요구

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63년 만에 법정공휴일로 선정된 노동절을 맞아 민주노총 전북본부가 1일 민주당 전북도당 앞에서 ‘2026 세계노동절대회’를 열었다. 이날 대회에는 노동자 2000여 명이 참석했다.참가자들은 ‘열사 정신 계승’, ‘특수고용 노동자의 노동자성 쟁취’ 등의 구호를 외치며 노동기본권 보장을 촉구했다.이날 민주노총 전북본부는 “이번 대회는 노동이 존중받는 사회로 나아가기 위한 노동자들의 요구를 분명히 밝히는 자리”라며 “원청 교섭 실현과 모든 노동자의 노동기본권 쟁취를 선포한다”고 밝혔다.이어 “노란봉투법 시행 이후 전북에서도 원청 교섭 요구가 본격화되고 있지만 노동자의 임금과 노동 조건을 실질적으로 결정하는 전북도와 14개 시군, 기업 등은 교섭을 회피하고 있다”며 “전북지역 모든 원청 사용자는 교섭 회피를 중단하고 즉각 교섭에 나서야 한다”고 촉구했다.본문 이미지 - 민주노총 전북본부가 1일 오후 2시께 더불어민주당 전북도당 앞에서 ＆#39;2026 세계노동절대회＆#39;를 진행하고 있다.2026.5.1/뉴스1 문채연 기자이민경 민주노총 전북본부장은 “노동조합을 하고 나서야 내가 노동자라는 사실을 인지하게 됐다”며 “모든 노동자가 노동자로 인정받고 진짜 사장이 책임지는 시대를 열어야 한다”고 말했다.전주 임송학 기자