테헤란로 역삼동 노후 건축물, 20층 업무·상업 시설로 복합개발

역삼역~선릉역 사이, 지상 20층·지하 9층 규모

이미지 확대 서울 강남구 역삼동 719-1번지 일대 조감도.

서울시 제공

이미지 확대 서울 강남구 역삼동 719-1번지 일대 위치도.

서울시 제공

세줄 요약 역삼동 노후 건축물, 20층 복합시설로 재정비

서울시, 테헤란로 지구단위계획 조건부 가결

보도 추가·공개공지로 보행·휴게공간 확충

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서울 강남구 테헤란로 역삼역과 선릉역 사이에 있는 노후 건축물이 업무·상업시설과 휴게공간을 갖춘 20층 업무·상업 시설로 재탄생한다.서울시는 지난달 30일 열린 제2차 도시·건축공동위원회 수권분과위원회에서 강남구 역삼동 719-1번지 일대에 대한 ‘테헤란로 지구단위계획구역 기반시설 등 충분여부 검토 심의안’을 조건부 가결했다고 1일 밝혔다.대상지는 지하철 2호선 역삼역과 선릉역 사이 테헤란로변 중심부에 있는 일반상업지역이다. 역삼·선릉 업무지구와 가까운 핵심 입지지만 현재 낡은 업무·숙박시설로 운영돼 강남권 업무기능 확충을 위한 재정비가 필요하다는 목소리가 나왔다.시는 이번 심의에서 지난해 5월 수립된 테헤란로 지구단위계획에 따라 일반상업지역에서 용적률 1000％를 초과하는 건축계획에 대한 기반시설 충분 여부 등을 검토했다. 도로, 교통, 하수 등 도시기능 유지를 위한 8개 시설을 종합적으로 살폈다. 시는 테헤란로변보다 좁은 이면도로에 보도를 추가 설치하고 테헤란로변과 이면도로를 연결하는 대규모 공개공지를 조성해 도심 내 보행 및 휴게·녹지공간을 확충하도록 했다.건축계획안에 따르면 대상지에는 대지면적 약 1952㎡, 지상 20층·지하 9층 규모의 업무시설과 근린생활시설이 들어선다. 저층부에는 근린생활시설을 넣어 가로 활성화를 유도하고 상층부에는 업무시설을 조성해 테헤란로 일대 업무기능을 강화한다. 용적률 인센티브 적용 등으로 약 1134％ 수준의 고밀 복합개발을 할 예정이다.송현주 기자