길거리서 유흥업소 호객하던 20대가 술 취한 10대 흉기로 찔러…송치

세줄 요약 남양주 상가 지하주차장 흉기 난동 발생

유흥업소 호객꾼, 술 취한 10대와 시비

살인미수 혐의 구속 송치, 피해자 호전

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길거리에서 호객 행위를 하던 중 술에 취한 10대 남성을 흉기로 찔러 크게 다치게 한 20대 호객꾼이 검찰에 넘겨졌다.1일 뉴스1에 따르면 경기 남양주남부경찰서는 살인미수 혐의로 20대 남성 A씨를 구속 송치했다.A씨는 지난달 23일 오전 2시 30분쯤 남양주시 화도읍 한 상가 지하주차장에서 10대 남성 B씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다.이들은 일면식이 없는 사이로, A씨는 길거리에서 유흥업소 호객 행위를 하던 중 당시 술에 취한 B씨와 시비가 붙었다.이후 A씨는 일터로 돌아가 가방 안에 있던 흉기를 꺼내 다시 시비가 붙은 현장으로 가 범행한 것으로 조사됐다.B씨는 병원으로 이송돼 수술을 받았으며 현재는 호전된 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 범행을 모두 시인하고 폭행 혐의를 받는 B씨에 대한 처벌은 원하지 않는다고 진술했다.경찰은 A씨를 송치하고, 반의사불벌죄에 따라 B씨는 입건하지 않았다.하승연 기자