사회 [인사] 전국한우협회 중앙회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/01/20260501500002 URL 복사 댓글 0 권윤희 기자 수정 2026-05-01 01:07 입력 2026-05-01 01:07 세줄 요약 전국한우협회 중앙회 인사 발표 기획총무국·유통사업국 보직 변경 김경희·조해인 국장 등 임명 ■ 전국한우협회 중앙회◇ 국장 △기획총무국 김경희 △유통사업국 조해인 ◇ 부장 △유통사업국 최명호◇ 과장 △기획총무국 허미연권윤희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 전국한우협회 중앙회 기획총무국장에 임명된 인사는? 김경희 조해인