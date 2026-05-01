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[인사] 전국한우협회 중앙회

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권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-05-01 01:07
입력 2026-05-01 01:07
세줄 요약
  • 전국한우협회 중앙회 인사 발표
  • 기획총무국·유통사업국 보직 변경
  • 김경희·조해인 국장 등 임명
■ 전국한우협회 중앙회

◇ 국장 △기획총무국 김경희 △유통사업국 조해인

◇ 부장 △유통사업국 최명호

◇ 과장 △기획총무국 허미연

권윤희 기자
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