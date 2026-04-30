메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 백화점서 20대女직원 찌른 40대男직원 긴급체포

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권윤희 기자
권윤희 기자
수정 2026-04-30 19:46
입력 2026-04-30 19:43

입점 업체 직원들로 확인
과거 연인 관계로 파악

이미지 확대
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB


대전둔산경찰서는 전 연인이었던 여성에게 흉기를 휘두른 혐의(살인미수)로 40대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 30일 밝혔다.

A씨는 이날 오후 5시 55분쯤 대전 서구 둔산동의 한 백화점 지하 2층에서 20대 여성 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 사건 현장에서 A씨를 긴급체포했다.

경찰에 따르면 A씨는 B씨 외 다른 사람에게는 흉기를 휘두르지 않은 것으로 알려졌다.

B씨는 팔과 다리 등을 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌으며, 생명이 위중한 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

경찰에 따르면 두 사람은 백화점 입점 점포에서 근무 중인 직원들로, 이전 연인관계였던 것으로 조사됐다.



경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사하고 있다.

권윤희 기자
세줄 요약
  • 대전 백화점서 전 연인 흉기 피습
  • 40대 남성 직원 현장 긴급체포
  • 피해 여성 병원 이송, 중상 아님
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 B씨에게 흉기를 휘두른 혐의로 적용받은 죄명은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기