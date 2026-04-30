“직원들 수억 성과급 주면서 우리는 500만원?” SK하이닉스 하청노동자들, 직접 교섭 요구

세줄 요약 원청 성과급과 하청 상생장려금 격차 문제 제기

청주사업장 협력업체 노동자들 직접 교섭 요구

불응 시 지방노동위원회 시정신청 방침

이미지 확대 SK하이닉스 협력업체 노동자와 민주노총 금속노조 조합원들이 30일 충북 청주시 흥덕구 복대동 SK하이닉스 3공장 앞에서 원청교섭 요구 기자회견을 열고 구호를 외치고 있다. 2026.4.30 연합뉴스

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SK하이닉스 청주사업장 협력업체 노동자들이 수억원대 성과급을 받은 원청 직원들과 차별하지 말 것을 요구하며 원청에 직접 교섭을 요구하고 나섰다.민주노총 금속노조 피앤에스로지스지회 등 조합원 30여명은 30일 오전 청주 SK하이닉스 3공장 앞에서 기자회견을 열고 “SK하이닉스 안의 수많은 하청노동자들은 온갖 차별과 멸시를 받고 있다”며 “하청 노동자들에 대한 성과급 차별 지급을 중단하라”고 촉구했다.피앤에스로지스는 SK하이닉스에서 생산되는 제품을 경기 이천 사업장 등에 운송하는 회사다.이들은 “지난해와 올해 1분기 영업이익 최고치를 기록한 SK하이닉스는 직원들에게 수억원의 연봉과 성과급을 줬다”며 “반면 하청노동자들에게는 500만~600만원 수준의 상생장려금을 지급했다”고 했다.이어 “이는 하청노동자들과 함께 찬란한 성과를 만들어냈음에도 여전히 하청노동자들을 소모품 정도로 취급하고 있는 것”이라며 “하이닉스는 하청노동자들의 절규와 외침을 외면하지 말고, 생존권을 보장해 달라”고 밝혔다.노조는 기자회견 후 하이닉스에 교섭 요구서를 제출했다. 원청이 교섭에 응하지 않으면 지방노동위원회에 시정신청을 낸다는 방침이다.SK하이닉스는 지난 1분기에 매출 52조 5763억원과 영업이익 37조 6103억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 198%, 405% 급증한 수치다. 영업이익률도 72%를 웃돌며 지난해 4분기 58%를 넘어 역대 최고 기록을 경신했다.이정수 기자