“성과급 40조? 무리한 요구”…국민 10명 중 7명, 삼성전자 노조 파업 ‘부정적’

세줄 요약 국민 69.3%, 노조 파업 계획 부적절 판단

성과급 40조원 요구에 무리한 요구 비판

파업 시 반도체 경쟁력 약화 우려 확산

이미지 확대 삼성전자노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 23일 오후 경기 평택시 삼성전자 평택사업장 앞에서 열린 투쟁결의대회에서 구호를 외치고 있다. 2026.04.23. 뉴시스

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삼성전자 노동조합이 예고한 총파업을 두고 국민 10명 중 7명이 부정적으로 인식하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 노조 파업 현실화 시 삼성전자의 반도체 경쟁력이 약화될 것이라는 우려가 반영된 것으로 풀이된다.29일 여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 ‘삼성전자 파업 관련 인식 조사’에 따르면 응답자의 69.3%는 삼성전자 노조의 성과급 요구와 파업 계획에 대해 ‘무리한 요구 및 산업 경쟁력 약화 우려로 부적절하다’고 답했다.반면 ‘정당한 권리 행사 및 보상 요구로 적절하다’는 응답은 18.5%로 나타났다. 부정 평가가 긍정 평가보다 약 3.7배 높은 수준이었다.삼성전자 노조는 올해 영업이익의 15%인 약 40조원을 성과급으로 나눌 것을 사측에 요구하고 있다. 협상이 결렬되면 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업을 예고한 상태다.지역별로 보면 모든 권역에서 부정 평가가 60%를 넘었다. 특히 광주·전라 지역에서 부적절하다는 응답은 80.7%로 가장 높게 나타났다.연령별로는 전 연령대에서 부정 평가가 긍정 평가보다 우세했다. 60대가 부정 여론이 81.0%로 가장 높았으며, 50대(71.7%), 70세 이상(70.5%), 40대(65.0%), 18~29세(62.6%), 30대(62.4%) 등 순이었다.이와 함께 노조 총파업으로 인한 반도체 생산라인 중단 시 가장 우려되는 부분으로는 ‘글로벌 공급망 혼란에 따른 한국 반도체 산업 신뢰도 하락’이 33.3%로 가장 높았다.‘부품·장비 협력사의 연쇄 경영난 및 국내 경제 위축’(25.9%), ‘TSMC 등 경쟁사와의 격차 심화 및 시장 주도권 상실’(18%) 등이 뒤를 이었다.리얼미터는 “국민 대다수가 파업이라는 극단적 선택보다는 대화를 통한 해결을 원하고 있는 것으로 나타났다”며 “40대 이하에서는 일방적 양보보다 제도 개선을 통한 근본적 해결을 보다 중시하는 경향이 반영된 것으로 풀이된다”고 분석했다.이번 조사는 지난 27일부터 28일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 4.6%였다.김민지 기자