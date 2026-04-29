아내 암 투병 중 불륜한 남편 “이혼하고 보험금 절반 줘” 충격 사연

세줄 요약 유방암 투병 중 외도·폭언·아들 폭행 사연

남편, 보험금 2억원 절반과 퇴거 요구

변호사, 보험금 제외·가압류 가능성 설명

이미지 확대 이혼 자료사진. 아이클릭아트

이미지 확대 이혼 후 다툼 이미지. 아이클릭아트

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불륜 사실을 들키고 아들에게 손찌검한 것도 모자라 암 투병 중인 아내의 보험금을 탐내는 남편의 사연이 전해졌다.29일 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에서는 중학생 두 아이를 둔 50대 전업주부 A씨의 사연이 소개됐다. A씨에 따르면 제약회사에서 영업사원으로 근무하는 남편은 꼭두새벽에 나가 밤늦게 귀가했고, 집안일과 육아는 자연스럽게 A씨의 몫이 됐다.A씨는 “그래도 아이들 크는 모습을 보며 그럭저럭 15년을 살아왔다. 하지만 3년 전 유방암 진단을 받으면서 상황이 달라졌다”고 토로했다.A씨는 병원에 입원하는 날이 많아졌고, 집에 있어도 체력이 바닥나 밥을 차리기도 힘들었다. 처음에는 안타까워하던 남편도 시간이 갈수록 짜증을 내기 시작했다.급기야 남편은 “내가 밖에서 돈도 벌어오는데 퇴근해서 집안일에 애들 뒤치다꺼리까지 다 해야 하냐”라며 화를 냈고, A씨에게 ‘쓸모없는 인간’이라는 폭언까지 퍼부었다.A씨는 “그러다가 투병 생활을 한 지 2년쯤 지나면서 남편의 외박이 잦아졌다. 아예 귀가하지 않는 날도 있었다. 그래도 죄인이 된 것 같아 남편에게 아무런 불평도 하지 않았다”고 털어놨다.그러던 중 A씨는 중학교 3학년 큰아들에게서 충격적인 말을 듣게 됐다. 아빠가 다른 여자를 만나는 걸 봤다는 내용이었다. 알고 보니 남편은 같은 회사 여직원과 눈이 맞아 두 집 살림을 하고 있었다.A씨가 남편에게 증거를 들이밀며 따져 묻자, 남편은 “엄마한테 일러바쳤냐”라며 아들의 뺨을 때리고 “차라리 잘됐다. 이혼하자”라고 말하며 집을 나가버렸다고 한다.A씨는 “그 모습을 보고 남편과 이혼을 결심했다. 현재 제가 가진 재산은 남편 명의 아파트와 제가 받은 암 진단 보험금 2억원뿐이다”라고 했다.이어 “특히 암 진단 보험금은 남편과 파탄 난 시점에서 불과 1년 전에 받은 것이다. 그런데 남편이 그 보험금도 재산 분할로 절반을 달라면서 저와 아이들에게 집을 나가라고 하더라. 어떻게 해야 하나”라고 물었다.법무법인 신세계로의 류현주 변호사는 “혼인 파탄 시점에 근접해 암 진단 보험금을 받았다면 그 재산의 유지에 상대방이 기여했다고 보기 어렵기 때문에 재산분할 대상에서 제외될 가능성이 크고, 분할 대상에 포함되더라도 사연자의 기여도가 높이 평가된다”고 말했다.이어 “재산분할 비율을 산정할 때는 주로 재산의 형성 경위와 혼인 기간을 고려하지만 이에 더해 부양적 사정도 고려된다. 사연자는 암 투병 중인 사정, 남편의 외도가 혼인 파탄의 원인인 점, 미성년 자녀 두 명을 사연자가 양육해야 하는 점 등을 적극적으로 주장하면 재산분할 비율에서도 이러한 사정이 일부 고려될 수 있다”고 설명했다.또한 “아파트가 남편 단독 명의이긴 하지만 혼인 기간에 가족들이 모두 함께 거주했던 주거지다. 남편이 아들을 때리고 스스로 집에서 나갔다. 이 경우에는 법원에 이혼소송이 끝나기 전까지 남편이 주거지에 접근하는 것을 제한해 달라는 사전처분 신청을 할 수 있다”고 덧붙였다.그러면서 “또 아파트가 남편의 단독 명의이므로 남편이 일방적으로 처분할 우려가 있어 보인다. 사연자가 받을 위자료와 재산 분할금을 근거로 해당 아파트에 가압류해 두는 것이 좋다”고 조언했다.하승연 기자