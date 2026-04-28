사회 [포토] 쓰레기 소각열로 재배한 카네이션 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/28/20260428800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 15:16 입력 2026-04-28 15:16 1/ 5 이미지 확대 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 2026.4.28 연합뉴스 28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 카네이션을 재배하는 데 사용한 열원은 무엇인가? 쓰레기 소각열 태양열