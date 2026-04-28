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[포토] 쓰레기 소각열로 재배한 카네이션

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수정 2026-04-28 15:16
입력 2026-04-28 15:16
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28일 인천 서구 인천환경공단 청라사업소에서 직원들이 쓰레기 소각열로 온실 재배한 카네이션을 가꾸고 있다. 이 카네이션은 5월 어버이날을 앞두고 인천적십자사, 서구청 등을 통해 복지단체와 주민들에게 무료로 기부할 예정이다.

연합뉴스
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