사회 [포토] 봄이 그린 녹차밭 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/28/20260428800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-28 11:25 입력 2026-04-28 11:25 1/ 7 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 이미지 확대 봄, 신록의 녹차밭에서28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 2026.4.28 연합뉴스 28일 제주 서귀포시 안덕면 서광리 오설록 녹차밭을 찾은 이들이 봄 정취를 만끽하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 28일 사람들이 방문한 녹차밭의 위치는? 서귀포시 제주시