‘징역 1년 8개월~10년’, 캄보디아 송환 보이스피싱 조직원 11명 실형

세줄 요약 캄보디아 거점 보이스피싱 조직원 11명 실형 선고

로맨스스캠·전기통신금융사기, 피해 수백억대 확인

재판부, 조직적 범행과 방대한 피해 중대성 지적

이미지 확대 캄보디아 온라인 스캠(사기)에 가담해 구금된 한국인들이 지난해 10월 18일 인천국제공항 2터미널을 통해 송환되고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 충남경찰청이 캄보이아에서 현지 경찰과 함께 리딩방 사기 현장을 단속해 장비 등을 압수하고 있다. 충남경찰청 제공

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동남아시아를 거점으로 로맨스 스캠 등 온라인 사기 행각을 벌인 11명의 범죄 조직원에게 최장 징역 10년의 실형이 선고됐다.대전지법 홍성지원 제1형사부(부장판사 이효선)는 28일 범죄단체가입 등 혐의로 기소된 A(35)씨 등 전화금융사기 조직원 11명에게 징역 1년 8개월∼징역 10년을 각각 선고했다.A씨 등은 2024∼2025년 캄보디아에 거점을 둔 기업형 보이스피싱 조직에 가담해 보이스피싱, 로맨스스캠 등 전기통신금융사기를 저지른 혐의로 재판에 넘겨졌다.이들 가운데 5명은 일명 ‘부건’ 조직에, 6명은 ‘큰사장’ 조직에 각각 속했던 것으로 조사됐다.총책이 ‘부건’으로 알려진 조직은 피해자 110명으로부터 약 94억원을 편취한 혐의를 받는다.일명 총책 ‘큰사장’ 조직은 캄보디아에서 채터·킬러·인공지능(AI) 딥페이크 여성 등 역할을 나눠 로맨스스캠 범행을 벌여 피해자 27명으로부터 약 48억원을 편취한 혐의다.재판부는 “범행 수법이 치밀하고 조직적이며 피해의 범위도 방대하다”며 “피해자들은 경제적 손해는 물론 상당한 정신적 후유증을 겪게 돼 죄책이 무겁다”고 판시했다.이어 “범행 기간, 가담 정도, 전과 여부 등을 고려해 형량을 달리 정했다”고 양형이유를 설명했다.앞서 재판부는 지난 21일 국내로 집단 송환된 46명의 범죄 조직원에게 징역 1년 8개월∼징역 10년을 각각 선고했다.충남경찰청은 캄보디아와 태국 등 동남아시아에 거점을 두고 보이스피싱과 투자 사기 등을 벌인 2개 범죄 조직의 조직원 57명을 캄보디아 코리아 전담팀과 공조해 지난 1월부터 최근까지 57명을 검거해 구속 송치했다.홍성 이종익 기자