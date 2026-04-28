5월 2일 광주시청 시민홀서 ‘어린이날 축제’ 열린다

종이비행기·마술·난타·버블쇼 등 즐길거리 풍성

피크닉존과 에어바운스 등 가족 편의공간도 마련

세줄 요약 광주시, 5월 2일 시민홀서 어린이날 축제 개최

종이비행기·박 터트리기 등 참여형 행사 진행

공연·체험부스·휴식공간까지 가족맞춤 구성

이미지 확대 어린이날을 맞아 5월2일 광주시청 시민홀에서 어린이를 위한 축제가 열린다.

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광주시는 어린이날을 기념해 오는 5월 2일 오전 10시부터 오후 1시까지 시청 1층 시민홀에서 특별행사를 연다고 28일 밝혔다.이번 행사는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램 중심으로 구성됐으며, 어린이에게 꿈과 희망을 전하고 가족 간 소통의 시간을 제공하기 위해 마련됐다.행사는 모범어린이 표창 등 기념식을 시작으로 메인 이벤트와 문화공연 순으로 진행된다. 특히 메인 이벤트인 종이비행기 날리기와 박 터트리기는 어린이들이 직접 참여해 즐거움을 더할 예정이다.이어 ‘청소년문화의 집’ 동아리 3개 팀(화정·각화·용봉)이 선보이는 난타와 댄스 공연을 비롯해 전문 마술사의 공연과 버블쇼 등 다채로운 볼거리로 어린이들의 눈과 귀를 사로잡을 계획이다.부대행사도 풍성하게 준비됐다. 페이스페인팅, 스티커 타투, 네일아트, 슬라임 체험, 목재 놀이 등 5종의 체험 부스와 함께 기차놀이, 포토존 등 이벤트 부스가 운영된다.또한 광주·빛고을 아동보호전문기관은 ‘브레드’와 ‘초뭉이’ 등 캐릭터 인형탈을 활용한 사진 찍기 및 홍보영상을 통해 아동보호의 중요성을 쉽고 재미있게 전달할 예정이다.광주시는 이와 함께 어린이와 보호자가 편안히 쉴 수 있도록 피크닉존과 영유아·저학년을 위한 에어바운스 공간을 별도로 조성해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 환경을 제공한다. 아울러 시청 내 어린이 안전체험관도 행사 종료 때까지 운영한다.나하나 아동청소년과장은 “어린이들이 마음껏 뛰놀고 즐기며 특별한 추억을 만들 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다”며 “가족 모두가 함께 참여해 행복한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.광주 홍행기 기자