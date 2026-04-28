부산 시민단체, ‘해양 수도’ 실현 15개 정책과제 발표…“시장 후보 공약 채택해야”

세줄 요약 해양수도 부산 실현 15대 과제 발표

공공기관·HMM 본사 이전 등 요구

후보 공약 채택과 실행계획 제시 촉구

이미지 확대 해양수도부산발전협의회 등 부산지역 시민단체들이 28일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 15개 정책 과제를 발표하고 있다. 단체는 6·3지방선거 부산시장 입후보자에게 이 과제를 공약으로 채택하라고 촉구했다. 해양수도부산발전협의회 제공

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부산지역 시민단체들이 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 부산시장 입후보자들에게 ‘해양수도 부산’ 실현을 위한 과제를 제시하며 공약으로 하라고 촉구했다.해양수도부산발전협의회, 지방분권균형발전부산시민연대 등은 28일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘해양수도 실현 등 부산 발전, 시민 생활 향상을 위한 15대 정책과제’를 발표했다.이날 제시한 정책 과제는 해양수산 행정·공공기관 부산 이전의 완성, HMM 등 글로벌 해운사 본사 이전, 부산해사국제상사법원 활성화 생태계 구축, 제2 쇄빙선 모항 유치 및 북극항로 연구 중심지 조성 등이다.단체는 2차 공공기관 이전과 분리해 해양수산과학기술진흥원, 한국해양교통안전공단, 한국어촌어항공단, 해양환경공단, 한국항로표지기술원, 한국해양조사협회 등을 우선 이전해야 한다고 주장했다.또 부산이 해양과 관련한 국제 비즈니스 도시가 되려면 HMM 본사를 부산으로 이전하는 등 해운 기업의 집적이 필요하다고 강조하면서, 정부와 시의 적극적인 지원을 요구했다. 2028년 개원하는 부산해사국제상사법원 활성화를 위해 관련 법률, 금융, 보험 분야 인재를 육성하는 전문 대학원 또는 연수원 등 기반 마련도 주문했다.시민 생활 분야에서는 지역별 차등 전기요금제의 조속한 시행, 옛 침례병원의 공공병원화 등을 통한 공공·필수 의료 강화, 부산울산경남 광역연합·행정통합 추진 등을 통한 동남권 메가시티 구축을 제시했다.단체는 이 후 정책과제를 공약으로 채택하고 추진을 위한 재원 마련 방안, 구체적 실행 계획을 제시해달라고 부산시장 선거에 나선 후보자들에게 요구했다.단체 관계자는 “이번 선거는 부산의 미래 30년을 결정하는 중대한 분기점이다. 민선 9기 부산시장은 ‘해양 수도’라는 전략적 비전을 실현하고, 시민 삶을 획기적으로 개선하는 정책을 반드시 추진해야 한다”라고 강조했다.부산 정철욱 기자