이태원 참사 진상규명 기여자에 3000만원 포상금 준다

국무회의 의결… 치유 휴직 6개월→최대 1년 연장 허용

세줄 요약 진상규명 기여자에 포상금 3000만원 지급

치유 휴직 기간 기존 6개월서 1년으로 연장

특조위가 지급 결정, 부정 수령 시 환수

이미지 확대 10·29 이태원 참사 2주기를 앞둔 2024년 10월 28일 오전 서울 용산구 이태원역 인근 참사 현장에서 한 외국인 관광객이 기억과 안전의 길 빌보드를 둘러보고 있다.

참사 2주기 빌보드에는 사진작가들의 사진 작품과 더불어 이태원 참사 외국인 희생자의 출신 국가를 반영한 14개 언어로 번역된 메시지와 희생자들의 이름이 게시됐다. 연합뉴스

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정부가 10·29 이태원 참사 진상 규명에 기여한 사람에게 포상금 3000만원을 지급하기로 했다. 치유 휴직도 기존 6개월에서 1년으로 연장했다.행정안전부는 28일 이런 내용을 담은 ‘10·29 이태원 참사 피해자 권리 보장과 진상 규명 및 재발 방지를 위한 특별법 시행령’ 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 개정안은 다음 달 11일부터 시행된다.시행령에 따르면 대중에게 알려지지 않았지만 진상 규명에 직접적이고 결정적인 정보를 제공한 사람은 포상금 3000만원을 받을 수 있다. 포상금 지급 여부는 이태원 참사 특별조사위원회가 결정하며, 부정한 방법으로 포상금을 수령한 사실이 적발되면 환수될 수 있다.참사로 입은 신체적·정신적 피해를 회복하기 위한 치유 휴직은 기존 6개월에서 최대 1년까지 사용할 수 있도록 바뀌었다. 휴직을 연장하려면 휴직 종료 7일 전까지 사업주에게 의사 진단서·소견서를 제출해야 한다.윤호중 행안부 장관은 “참사 피해자가 회복에 전념해 다시 온전한 일상을 되찾을 수 있도록 끝까지 지원하겠다”고 말했다.세종 강주리 기자