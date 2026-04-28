청주시 농작업 안전사고 막는다…온열질환 예방요원 육성 등

세줄 요약 농작업 안전 컨설팅 110농가 대상 추진

온열질환 예방요원 8명 육성해 현장 보급

시설하우스·여성농업인 환경개선 병행

이미지 확대 청주시청 임시청사.

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청주시가 농작업 중 발생할 수 있는 안전사고와 질병을 예방하기 위해 다양한 농업인 안전 지원사업을 마련했다.28일 시에 따르면 이달부터 ‘농작업 안전 컨설팅’이 진행되고 있다. 이 컨설팅은 고용 인력이 있는 농업경영주 110농가가 대상이다.안전관리 전문가가 농가를 방문해 이뤄지는 컨설팅은 △1차 현장 진단 및 위험성 평가 △2차 개선대책 처방 △3차 이행사항 점검 순으로 추진된다. 시는 참여 농가에 작업환경 개선을 위한 물품도 지원할 계획이다.시는 여름철 온열질환 예방 대책도 강화한다. 지역 농업인 8명을 ‘온열질환 예방요원’으로 육성해 여름철 농업현장에서 얼음, 생수 등 예방용품을 보급하고, 폭염 시 행동요령을 안내하도록 할 예정이다.시는 여름철 농사일이 없는 농업인 8명을 선발해 교육을 진행한 뒤 현장에 투입한다는 계획이다.시설하우스 농가 2곳을 선정해 농작업 중 휴식을 취할 수 있는 공간과 냉방시설을 조성하는 ‘온열질환 예방 농작업 환경개선 사업’도 추진한다. 사업비의 30%는 농가 자부담이다.시는 근골격계 질환 발생 위험이 높은 여성농업인의 작업 부담을 줄이기 위해 여성의 신체적 특성을 고려한 높낮이 조절 장비와 경량화 편이장비 등을 보급하는 사업도 추진한다.시 농업기술센터 관계자는 “농촌 현장에는 다양한 위험요소가 산재해 체계적인 안전관리와 농업인의 개선 의지가 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.청주 남인우 기자