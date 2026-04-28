저소득 청년 선착순 3만명 월 60만원 구직수당 받는다

27일부터 신청 시작…추경 786억 투입

세줄 요약 추경 786억원 투입, 청년 지원 확대

저소득 청년 3만명에 월 60만원 지급

취업 경험 요건 폐지, 선발형 도입

이미지 확대 지난 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회에서 구직자들이 채용정보를 살펴보고 있다. 연합뉴스

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저소득 청년 구직자라면 취업 경험이 없어도 선착순 3만명 안에 들면 월 60만원 구직수당을 6개월간 받을 수 있다.고용노동부는 국민취업지원제도에 추경예산 786억원을 투입해 청년층 취업을 지원한다고 28일 밝혔다. 기존엔 소득·재산 요건 외에도 일정한 취업 경험이 있어야 했으나 기준을 완화하고 ‘국민취업지원제도 선발형’으로 지원한다.본인이 고용보험 적용을 받지 못하는 15~34세(병역의무 이행 기간 최대 3년 가산) 청년이고, 소득이 중위소득 120%·재산 5억원 이하면 지원 대상이다. 기존엔 취업 경험이 있어야 했다.선발되면 월 60만원씩 6개월간 구직촉진수당을 받고, 일대일 심층 상담과 직업훈련·일경험 등을 통해 취업을 지원받을 수 있다. 또한 중위소득이 60% 이하인 사람에겐 취업 후 장기 근속하면 150만원을 지급한다.신청은 지난 27일부터 시작됐으며 ‘고용24’ 홈페이지나 가까운 고용센터에서 할 수 있다.세종 김우진 기자