“결정사로 만났는데” 수면제 먹고 깨어난 남성들…20대 여성이 벌인 짓

세줄 요약 결혼정보업체 소개 남성들 대상 수면제 범행

남성 4명 금품 약 4890만원 편취 혐의

경찰 구속 수사, 추가 피해자와 공범 조사

이미지 확대 본 기사와 직접적 관련 없는 자료사진. 123RF

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결혼정보업체 등에서 만난 남성들에게 수면제를 먹인 뒤 수천만원을 빼앗은 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.27일 경기 의정부경찰서는 강도상해와 마약류관리법 위반 혐의로 20대 여성 A씨를 지난 25일 구속해 수사하고 있다고 밝혔다.A씨는 지난해 12월부터 올해 4월까지 수도권 일대에서 남성 4명에게 수면제를 먹여 재운 뒤 금품 약 4890만원을 빼앗은 혐의를 받고 있다.30대 남성 B씨 등 피해자들은 결혼정보업체나 지인 소개로 A씨를 처음 만난 것으로 전해졌다. A씨는 피해자들과 한 달가량 동거하며 신뢰를 얻은 뒤 음식이나 음료에 수면제를 탄 것으로 조사됐다.A씨는 피해자들이 잠든 사이 이들의 휴대전화 등을 이용해 돈을 자신의 계좌로 이체하거나 수백만원 상당의 물품을 구매한 것으로 파악됐다.지난 23일 의정부시 한 주택에서 B씨가 잠에서 깬 뒤 112에 신고했으며, 출동한 경찰은 A씨와 관련해 비슷한 피해 내용의 고소장이 이미 접수된 사실을 확인하고 A씨를 검거했다.B씨의 소변에서는 수면제 성분이 검출됐다.피해자들은 수면제를 먹게 된 경위를 제대로 기억하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 “수면제는 병원에서 공황장애 증상으로 처방받았다”며 “남성들이 스스로 수면제를 먹었다”는 취지로 진술하며 혐의를 부인하고 있다.의정부경찰서는 해당 사건의 집중관서로 지정됐으며, 추가 피해자와 공범 여부, 범행 동기 등을 조사하고 있다.김민지 기자