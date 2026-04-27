정이한 개혁신당 부산시장 후보, 유세 중 음료 테러 피하려다 부상

이미지 확대 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 16일 부산 부산진구 캠프에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 부산 연합뉴스

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정이한 개혁신당 부산시장 후보가 27일 부산에서 선거유세 도중 누군가 뿌린 음료수를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌다.경찰 등에 따르면 이날 오전 8시 7분쯤 금정구 구서나들목 인근 세정타워 앞 도로를 지나던 승용차 운전자가 인도에서 선거 유세 중이던 정 후보에게 음료수를 뿌렸다.정 후보는 순간적으로 중심을 잃고 쓰러지며 머리를 바닥에 부딪혔다. 정 후보는 이 때문에 의식을 잃어 병원으로 이송됐다.정 후보 측은 “신호 대기 중이던 승용차 운전자가 ‘어린 놈이이 무슨 시장이냐’라고 말하며 음료를 뿌리는 바람에 정 후보가 놀라 넘어지면서 머리를 부딪혔다. 현재 정 후보의 의식은 돌아왔지만, 당시 상황을 정확히 기억하지 못하는 등 완전히 회복하지는 못한 상태”라고 말했다.경찰은 사건 지점 CCTV 화면을 분석하고, 목격자 진술을 확보하는 등 사건 경위를 조사하고 있다.부산 정철욱 기자