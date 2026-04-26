대전 도심 통과 ‘북연결선’ 갈등…‘정밀안전진단’ 해법 될까?

4년 만에 공사 재개, 한남대 지하 통과 논란

사업 시급성과 안전 논란에 정상 추진 난항

이미지 확대 대전 북연결선 노선이 지나가는 한남대 운동장 등. 서울신문 DB

이미지 확대 국가철도공단 사옥. 서울신문 DB

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대전 도심을 통과하는 경부고속철도 대전 북연결선 선형 개량 공사가 ‘기로’를 맞게 됐다. 지하에 일부 선로가 통과하는 한남대가 안전 문제 등을 이유로 노선 재검토를 요구하는 가운데 정밀안전진단 시행 여부에 관심이 쏠리고 있다.26일 국가철도공단과 한남대에 따르면 북연결선 선형 개량 사업과 관련해 한남대가 기획예산처 예산낭비신고센터에 신고서를, 국토교통부에 예비 타당성 조사 등에 대한 정보공개를 청구했다. 감사원에 공익감사도 신청할 계획이다.한남대는 수천억 원을 들여 약 6㎞ 신설해 운행 시간을 108초 단축하는 사업의 실효성을 지적한다. 반복적인 설계 변경으로 공사 기간이 늘고 예산 낭비 의혹도 제기하고 있다. 더욱이 캠퍼스 내 교육시설 붕괴와 지반 침하 등 안전 문제를 들어 노선 재검토가 필요하다는 입장이다.대전 북연결선(5.96㎞)은 대전조차장에서 대전역을 잇는 구간으로 2004년 경부고속철도 1단계 개통 당시 대전역 진출입을 위한 임시선으로 설치됐다. 2021년 고속 전용선을 지하로 건설하는 방식으로 사업이 확정됐다. 그러나 호남고속선 분기 문제와 공사에 따른 선로 축소 논란 등으로 2022년 공사가 중단된 후 2030년 3월 완공을 목표로 4년 만인 지난달 12일 착공했다. 양 기관의 갈등에 국민권익위원회의 중재까지 진행됐지만 합의점을 찾지 못했다.철도공단은 경부고속선 임시선 중 유일한 미개량 구간으로, 선로 구조가 열악해 유지보수 부담이 크고 곡선이 심해 속도를 낼 수 없어 선형 개량이 시급하다는 입장이다. 2021년 실시설계 완료 후 감사원 감사 결과를 반영해 코레일과 대안 노선을 선정했다. 지반침하 등 구조물 안정성 검토를 거쳐 한남대 인접 통과 구간의 지반보강 계획도 마련했다. 다만 사후 환경영향평가 등을 통해 소음·진동 영향 등을 지속해 관리하고 필요시 한남대와 공동으로 정밀안전진단을 시행해 안전 대책을 강화키로 했다공단 관계자는 “임시선은 고속열차 운행에 취약한 환경으로, 열차 운행 안정성 향상과 유지 보수를 위한 개량을 늦출 수 없다”면서 “학생과 주민의 안전을 최우선에 두고 공사가 이뤄질 수 있도록 한남대와 협의하겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자