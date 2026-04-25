사회 2026 태안국제원예치유박람회 축하공연 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/25/20260425500052 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-25 21:49 입력 2026-04-25 21:39 이미지 확대 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 중국 쓰촨대학 금강학원 무용단이 축하공연을 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자 충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 중국 쓰촨대학 금강학원 무용단이 축하공연을 하고 있다. 태안 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 태안국제원예치유박람회가 개막했다. O X