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2026 태안국제원예치유박람회 축하공연

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-25 21:49
입력 2026-04-25 21:39
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충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 중국 쓰촨대학 금강학원 무용단이 축하공연을 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자
충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 중국 쓰촨대학 금강학원 무용단이 축하공연을 하고 있다. 2026.4.25 태안 도준석 전문기자


충남 태안군 안면읍 꽃지해안공원 특설무대에서 열린 2026 태안국제원예치유박람회 개막식에서 중국 쓰촨대학 금강학원 무용단이 축하공연을 하고 있다.

태안 도준석 전문기자
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