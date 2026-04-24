모수 ‘와인 바꿔치기’ 당사자 “당일 사과 없었다”…닷새 뒤 통화에서 들은 말

“‘2000년산’ 주문했는데 ‘2005년산’ 제공”

10만원 차이…“당시 사과도 안 해”

모수 서울 “실망 안겨드려 사과”

이미지 확대 안성재 셰프, 모수 서울 사과문. 연합뉴스, 모수 인스타그램

이미지 확대 모수 서울 전경. 자료 : 모수 서울 인스타그램

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안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’을 찾은 한 손님이 ‘와인 바꿔치기’ 피해를 당했다고 밝혀 모수 측이 공식 사과한 가운데, 피해 당사자가 재차 입장을 밝혔다.A씨는 24일 한 온라인 커뮤니티에 글을 올려 “식사 당일(18일) (모수 서울 측의) 사과는 없었다”고 말했다.A씨의 글에 따르면 이후 19~20일은 모수 서울의 휴무였고, A씨는 21일 모수 서울 측과의 통화에서 사건을 설명하고 경위 확인을 요청했다. 이에 모수 서울 측은 해당 소믈리에의 확인을 거쳐 A씨에게 사과했다.A씨는 같은 날 온라인 카페 두 곳에 글을 작성했다며 “모수 서울 또는 다른 레스토랑에서 비슷한 일이 반복되지 않았으면 하는 마음에 글을 작성했다”고 부연했다.이어 이틀 뒤인 23일 모수 서울 측으로부터 연락받았다며 “내가 작성한 글 내용에 대해 모수 서울 측은 ‘모두 사실이며 어떠한 변명의 여지도 없다’며 사과했다”고 전했다.그러면서 모수 서울 측으로부터 식사 초대도 받았지만 거절했다는 A씨는 “보상을 바란 게 아니었고, 식사를 다시 하더라도 모두 불편한 자리가 될 것이기 때문”이라고 덧붙였다.A씨는 “식사 당일 곧바로 이의제기하지 않은 것은 기분 좋은 식사 분위기를 망치고 싶지 않아서였다”면서 “모수 서울 측에 ‘보상을 바라고 연락한 게 아니다’라고 밝혔다”라고 부연했다.앞서 A씨는 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 지난 18일 지인들과 함께 모수 서울을 찾았다가 와인 페어링 과정에서 ‘2000년 빈티지’ 대신 ‘2005년 빈티지’ 와인이 제공됐다고 주장했다.두 와인은 10만원 이상 가격 차이가 나는 것으로 알려졌다. A씨는 맛과 향을 통해 다른 와인이 제공된 사실을 인지하고 확인을 요청했고, 소믈리에는 뒤늦게 잘못 서빙했다고 인정한 것으로 전해졌다.A씨는 “와인 사진 촬영을 요청하자 2000년 병을 가져왔다”며 “이미 서빙 시점부터 상황을 알고 있었던 것으로 보인다”고 주장했다. 이어 “실수는 있을 수 있지만, 미쉐린 레스토랑에서 발생하기에는 이해하기 어렵고 당시 사과도 없었다”며 응대 문제를 지적했다.이에 모수 서울은 24일 소셜미디어(SNS)에 사과문을 올리고 “최근 온라인 커뮤니티를 통해 알려진 사안과 관련해 머리 숙여 사과드린다”고 밝혔다.모수 서울은 “와인 페어링 서비스 과정에서 정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드리고, 이후 응대 과정에서도 충분한 설명을 드리지 못해 큰 실망을 안겨드렸다”며 “진심으로 사과드린다”고 전했다.이어 “사안 발생 이후 고객에게 별도로 사과를 전했지만, 기대에 비해 충분하지 못했다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “관련 서비스 전반을 점검하고 재발 방지를 약속드린다”고 밝혔다.모수 서울은 2017년 문을 연 뒤 2023년 국내 유일 미쉐린 3스타를 받은 바 있다. 이후 이전을 거쳐 올해 서울 이태원에서 재개장했고, 미쉐린 2스타를 다시 획득했다. 디너 코스 가격은 1인당 42만원 수준이다.김소라 기자