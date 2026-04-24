서울경찰청, ‘수도치안 협력 강화’ 국제협력자문단 위촉식 개최

이미지 확대 박정보(앞줄 왼쪽 여섯번째) 서울경찰청장이 24일 ‘국제협력 자문단 위촉식’ 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 서울경찰청 제공

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서울경찰청은 24일 주한 아세안대사단(11개국) 등과 국제협력 자문단 위촉식을 열고 수도 치안 협력 강화 방안을 논의했다.서울청은 이날 오전 서울 종로구 서울청에서 주한 아세안대사단(11개국), 아세안 회원국 고위급 공무원단, 케이(K)-리스펙트 소사이어티 위원을 접견했다. 이번 접견은 외국인 대상 치안 안전 확보에 감사의 뜻을 전하기 위해 주한 아세안 대사단 측의 요청으로 추진됐다.서울청은 민병철 선플재단 이사장, 타니생랏 태국 대사(주한 아세안 대사단 위원장) 등 외국인 보호 활동 관계자 총 8명을 국제협력 자문위원 및 명예 자문위원으로 위촉했다.이들은 다문화 가족과 국내 거주 외국인 대상 편견과 차별을 지양하고 상호 이해 및 존중 인식을 높이는 ‘K-리스펙트 캠페인’에도 동참하기로 했다. 국내 거주 외국인, 다문화 가족 대상 범죄 예방 및 피해자 보호 지원 방안과 오는 6월 서울에서 개최될 국제 수도경찰협의체 행사에 대비한 국제 협력 방안에 대한 의견도 교환했다.박정보 서울경찰청장은 “외국인 대상 범죄 위협은 어느 한 나라 또는 한 기관이 홀로 대응할 수 있는 문제가 아니다”라며 “외국인 대상 범죄 예방 및 피해자 보호를 위한 협력 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.신융아 기자