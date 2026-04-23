[포토] 붉은 꽃 위로 뜬 ‘해무리’

1 / 4 이미지 확대 23일 오후 경남 함안군 함안강나루생태공원 위 하늘에 해무리가 떠 있다.

해무리는 대기 중 수증기가 굴절돼 태양 주변으로 둥근 원 모양이 나타나는 현상이다. 2026.4.23

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해무리는 대기 중 수증기가 굴절돼 태양 주변으로 둥근 원 모양이 나타나는 현상이다. 2026.4.23

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해무리는 대기 중 수증기가 굴절돼 태양 주변으로 둥근 원 모양이 나타나는 현상이다. 2026.4.23

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23일 오후 경남 함안군 함안강나루생태공원 위 하늘에 해무리가 떠 있다.해무리는 대기 중 수증기가 굴절돼 태양 주변으로 둥근 원 모양이 나타나는 현상이다.온라인뉴스부