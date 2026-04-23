“애 낳았다고 시댁서 1000만원, 적당한가요?”…시세 묻는 며느리[요즘 임출육]

이미지 확대 기사와 직접적 관련 없는 출산 자료사진. 아이클릭아트

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온라인상에 ‘출산 축하금’ 시세를 묻는 글이 올라와 네티즌들의 갑론을박이 펼쳐졌습니다.최근 온라인 커뮤니티 네이트판에는 “출산 축하금 보통 얼마씩 받으세요?”라는 제목의 글이 올라왔습니다.작성자 A씨는 “시어머니가 1000만원 주신다고, 필요한 데 쓰라고 하시는데 보통 출산 축하금 시세가 어느 정도 될까요?”라고 물었습니다.그러면서 A씨는 “산후조리원 동기는 3000만원 받았다는데 얼마가 적당 금액인지 궁금하다”고 덧붙였죠.‘시세’를 물으며 1000만원이 다소 아쉽다는 마음이 묻어나는 A씨의 글에 대다수의 네티즌은 날 선 비판을 쏟아냈습니다. 출산 축하금이 당연한 것도 아닌데 1000만원은 이미 큰 액수라는 지적이었죠.제가 ‘출산 축하금’의 존재를 알게 된 건 새언니가 임신했을 때였습니다. 모임에 다녀온 친정엄마가 “요즘은 며느리가 임신할 때 다들 축하금을 준다고 하더라. 얼마가 괜찮겠니?”라고 물어봐서였죠.실제로 주변에 아기를 낳은 친구들 대부분 친정과 시댁에서 축하금을 받았습니다. 꼭 돈이 아니더라도 산후조리원 비용을 대신 내주거나 조리원에서 나온 뒤 산후도우미 비용을 내주는 경우도 많았습니다.저 역시 아기를 낳았을 때 주변에서 ‘시댁에서 뭐 해주신대?’ ‘시댁에서 얼마 줬어?’ 등의 질문을 많이 받았습니다. 넉넉하지 않은 시댁 형편에 전혀 바라지 않고 있었지만, 아기를 보러 온 시부모님은 “몸조리에 쓰라”며 돈을 건네주셨습니다. 친정 부모님은 산후조리원 비용을 보태주셨죠.가족이 임신했을 때 ‘출산 축하금’을 줘야 하는지, 줘야 한다면 얼마를 줘야 하는지 묻는 글은 온라인상에서 심심찮게 찾아볼 수 있습니다. ‘새언니가 출산하는데 얼마를 줘야 할지 모르겠다’ 또는 시어머니 입장에서 ‘며느리가 아기를 낳았는데 얼마를 줘야 하느냐’고 묻는 글도 있습니다.네티즌들의 반응은 “본인들이 애를 낳았는데 돈을 왜 줘야 하냐”는 부정적인 의견과 “고생해서 애를 낳았으니 몸조리비로 줄 수 있다”는 긍정적인 의견으로 극명하게 갈립니다.부정적인 쪽은 “시댁만 챙겨줘야 하는 거냐, 친정은 안 줘도 되는 거냐”, “내가 내 애를 낳았는데 왜 돈을 받는지 이해가 안 간다”, “나도 애 낳은 입장인데 당연하게 요구하는 게 이상하다”, “당연한 게 아닌데 안 주면 잘못했다는 듯 보는 게 문제” 등의 입장입니다.긍정적인 쪽은 “출산했을 때 조리원비에 보태라고 주는 건 흔하지 않나?”, “나도 생각 못 했는데 시부모님이 주시긴 하셨다”, “보통 100만~200만원 정도는 주던데”, “임신하고 출산하는데 힘들고 몸 상했으니 받을 수도 있지” 등의 의견을 보였습니다.출산 축하금에 대한 의견은 분분하지만 2024년 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에 올라온 “출산 축하금, 시댁이나 친정한테 받는 게 흔하냐”는 설문에서 70%가 “흔하다”라고 선택했습니다. 축하금을 흔쾌히 줄 수 있지만, 당연하게 요구하는 것에 대해선 거부감을 느끼는 분위기가 대다수였습니다.가족이 건네는 출산 축하금은 당연한 문화가 아닙니다. 가족에게 무언가를 받았다면, 그건 열 달간 아기를 품고, 아기를 낳으며 고생했을 산모에게 주는 가족의 사랑이 담긴 것이니 감사히 여기면 됩니다. 주지 않는다고 욕을 할 일도, 남이 받은 것과 비교할 일이 전혀 아니라는 거죠. 아기를 낳는 건 축하해야 할 일입니다. 기쁨과 사랑으로만 가득해야 할 순간이 ‘돈’ 때문에 얼룩지는 일이 없길 바랍니다.김민지 기자