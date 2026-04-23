서울경찰청, 집배원·태권도관장과 손잡고 어린이 등하굣길 치안 협력

이미지 확대 경찰관이 ‘새 학기 등교 스쿨존 특별단속’ 중 학생과 인사를 나누는 모습. 2023.3.3 연합뉴스

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서울경찰청이 서울지방우정청·서울시 태권도협회·㈜hy와 손잡고 어린이 등하굣길 치안 강화를 위해 협력하기로 했다.서울청은 23일 이들 기관과 ‘어린이 등하굣길 안전지킴이’ 업무협약(MOU)을 체결하고 통학로 안전확보 대책을 추진한다고 밝혔다. 매일 골목을 누비는 집배원, 하교 시간 어린이들과 함께 움직이는 태권도 관장, 학교 앞을 오가는 프레시매니저(야쿠르트 판매원) 등 총 6614명을 서울청의 치안파트너스가 되어 등하굣길 안전지킴이 역할을 수행하게 된다.서울청은 지난해 8월 서대문구에서 발생한 어린이 약취유인미수사건 이후 스쿨존 순찰 강화, 범죄환경 개선, 범죄예방강화구역 지정 등 어린이 안전대책을 추진하고 있다. 하지만 서울시내 초등학교 606곳의 통학로 전 구간을 경찰력만으로 온종일 지키는 것은 현실적으로 한계가 있다고 보고, 통학로를 일상적으로 이동하는 생활밀착형 기관과 협업 체계를 구축하기로 한 것이다.이들 치안파트너스는 단순 순찰을 넘어 차량과 전동카트 등에 ‘홍보용 안전 스티커’ 부착해 보이는 캠페인을 전개한다. 또 학원가·주택가·골목 등 학생 이동이 많은 생활권 전반에 감시 범위를 확대해 ‘움직이는 CCTV’ 기능을 수행할 것으로 경찰은 기대했다.신융아 기자