부산기록원 건립 사업 중앙투자심사 통과…2031년 개원 목표

이미지 확대 부산시가 2031년 개원을 목표로 건립을 추진 중인 부산기록원 예상도. 부산시 제공

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부산시는 지방기록물 관리기관인 ‘부산 기록원’ 건립 사업이 행정안전부 중앙투자심사를 통과했다고 23일 밝혔다.부산기록원은 부산시 소관 공공 기록물의 보존·관리를 위한 곳이다. 2005년 기록물관리법 개정에 따라 광역 시·도는 소관 기록물을 보존, 관리하는 기관을 설치하고 운영해야 하지만, 부산기록원 건립 사업은 예산 부족과 부지 선정 어려움 등으로 지연됐다. 시는 시청 지하 1층에 기록물을 보관하고 있지만, 포화 상태에 이르러 기록권 건립이 시급한 상황이다.이번 중앙투자심사 통과는 정부가 부산기록원 건립 필요성과 타당성을 인정한 것으로 사업 추진의 초석을 다지게 됐다는 의미가 있다.시비 465억원을 투입해 2031년 북구 금곡동 인재개발원 부지에 연면적 8586㎡ 규모로 부산기록원을 개원할 계획이다. 부산기록원에는 기록물 94만권 수용 능력을 갖춘 보존서고 등 전문 시설, 전시·열림실과 교육·체험실 시민 참여 공간을 조성할 계획이다. 개원하면 시와 16개 구군과 시교육청의 기록물, 보존가치가 있는 민간 기록물까지 보존하는 역할을 할 예정이다.시는 관광, 문화, 예술단체 등과 함께 지역 특색을 드러내거나 보존 가치가 있는 기록물을 수집하고 이곳에 보관, 관리하면서 단순한 행정 기록물 보존 기관을 넘어 시민과 함께 호흡하는 개방형 아카이브로 운영할 계획이다.부산시 관계자는 “부산기록원 건립을 통해 체계적이고 전문적인 기록관리를 실현하고 지방자치시대에 걸맞은 ‘기록 자치’ 기틀을 마련하겠다. 시의 기록문화 가치를 시민과 공유하고, 이를 관광·교육·문화 산업과 연계해 부산의 도시 브랜드를 한층 높이겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자