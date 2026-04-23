제주 마을어장에 전복·홍해삼·오분자기 200만 마리 방류

전복 26개 어촌계에 48만 7000마리

홍해삼 37개 어촌계에 105만여마리

어장 자원 회복·어촌계 소득 기반 확충

이미지 확대 방류된 오분자기. 제주도 해양수산연구원 제공

이미지 확대 2026년 수산종자 매입방류사업 물량 및 사업비(단위:마리,원). 제주도 제공

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제주 어촌계 마을어장에 전복과 홍해삼, 오분자기 등 수산종자 200만 마리 이상이 대규모로 방류된다. 어장 자원 회복과 어촌계 소득 기반 확충을 위한 조치다.제주도는 올해 도내 88개 어촌계를 대상으로 총 206만 마리 규모의 수산종자 방류사업을 추진한다고 23일 밝혔다. 상반기 138만 마리, 하반기 68만 마리로 나눠 진행된다.도는 지난해 12월 종자 매입 단가 산정 용역을 마친 데 이어 올해 1월 추진계획을 수립하고, 3월 대상지와 물량을 확정했다. 이후 입찰공고와 현지 확인, 전염병 검사 등 절차를 거쳐 지난 8일 상반기 사업자를 선정하고 본격적인 방류에 들어갔다.전복 종자는 지난 11일 추자권역을 시작으로 13~15일 제주 본섬 방류까지 완료됐다. 올해 총 26개 어촌계에 48만 7000마리를 공급할 계획이며, 이 가운데 상반기에는 16개 어촌계에 26만 7000마리가 우선 투입됐다.홍해삼은 올해 37개 어촌계에 총 105만 8000마리를 방류할 예정으로, 상반기에는 21개 어촌계에 69만9000마리를 두 차례에 나눠 공급한다. 1차 물량 35만 마리는 지난 20~21일 8개 어촌계에 방류됐으며, 2차 물량 34만 9000마리는 6월 중 투입된다.오분자기 종자는 상반기 중 22개 어촌계에 41만 8000마리가 방류될 예정이다.김종수 도 해양수산국장은 “수산종자 방류사업은 마을어장 자원 회복과 생산성 향상을 통해 어촌계 소득을 높이는 핵심 정책”이라며 “체계적인 방류와 철저한 사후 관리로 지속가능한 수산자원 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자