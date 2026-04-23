광주도시공사,‘혁신 주니어보드’ 발대…상향식 혁신 박차

사장·저연차 직원 25명…현장 의견 조직 전반 확산

기관 내부 수평적 소통과 상향식 혁신의 출발점 기대

이미지 확대 광주도시공사가 22일 ‘혁신 주니어보드 발대식’을 개최했다. 광주도시공사 제공

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광주도시공사는 22일 ‘혁신 주니어보드 발대식’을 개최하고, 저연차 직원과 함께하는 상향식 혁신에 본격적으로 나섰다.이번 발대식에는 김승남 사장을 비롯해 주니어보드 위원 25명이 참석했으며, 주니어보드의 역할과 향후 연간 활동계획을 공유하는 시간을 가졌다.‘혁신 주니어보드’는 저연차 직원을 중심으로 구성된 조직으로, 현장 중심의 다양한 의견을 경영에 반영하기 위해 운영된다. 위원들은 앞으로 ▲비효율적인 업무 프로세스 발굴 ▲조직문화 개선 과제 제안 ▲타 기관 우수사례 벤치마킹 등 다양한 활동을 수행할 예정이다.특히 이번 발대식은 수평적 소통을 기반으로 한 상향식 혁신의 출발점이라는 점에서 의미를 갖는다. 사장이 직접 행사에 참석해 주니어보드 위원들을 격려하고 적극적인 활동을 당부함으로써, 소통 중심의 조직문화 조성 의지를 적극 강조했다.공사는 이번 주니어보드 운영을 통해 저연차 직원의 경영참여를 확대하고 조직 내 소통을 활성화하는 한편, 현장 중심의 창의적인 아이디어 발굴로 업무 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다.또한 수평적이고 유연한 조직문화를 구축하고, 기관장의 지속적인 관심과 지원을 바탕으로 혁신 추진 동력을 강화해 나갈 계획이다.광주 홍행기 기자